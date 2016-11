Plattenbelichtungs-Rekord bei diedruckerei.de

Die Onlineprinters GmbH mit ihrer Marke diedruckerei.de hat einen technischen Rekord erzielt: Einer ihrer Plattenbelichter des Typs Avalon N8-80 von Agfa hat über eine Million Druckplatten belichtet. „Kein anderer Agfa-Belichter wurde bisher so gefordert! Eine tolle Leistung, die so sicher nur im Onlinedruckmarkt möglich ist“, freut sich Heinz Rintermann, Key Account Manager bei Agfa Graphics. Bei der Onlinedruckerei gehen pro Tag mehrere tausend Druckaufträge ein, welche im Sammeldruck kombiniert werden. Nur so war es möglich, dass ein Belichter die Millionengrenze erreichen konnte, noch dazu innerhalb von nur fünf Jahren. Allein im Jahr 2015 wurden so 2,1 Milliarden Drucksachen produziert, die überwiegende Anzahl im Offsetdruck. Der Sammeldruck ermöglicht eine besonders effiziente Herstellung von Drucksachen und führt zu günstigen Preisen. diedruckerei.de bietet Kunden aus 30 europäischen Ländern in über 14 Onlineshops Produkte wie Visitenkarten, Flyer, Klappkarten, Plakate, Broschüren oder Kataloge sowie großformatige Druckprodukte wie Planen und ganze Messestände an. „Wir produzieren alle unsere Produkte in eigener Fertigung. Das gilt sowohl für den Offset- als auch für den Digitaldruck, aber auch für den LFP-Bereich. Darauf legen wir Wert, genauso wie viele unserer Kunden, die oft auch aus dem grafischen Gewerbe kommen und unsere Produkte weiterverkaufen“ erklärt Thomas Emmer, zuständig für die Drucksteuerung bei diedruckerei.de. „Da wir täglich eine sehr hohe Anzahl von Aufträgen abwickeln, kommt natürlich auch einiges an Platten zusammen. Dass wir mit einer unserer Belichtungsstraßen Rekordhalter sind, freut uns sehr!“Der Rekord-Belichter wurde im Jahr 2011 angeschafft, als im Zuge der Internationalisierung neue Märkte erschlossen wurden und länderspezifische Shops wie Frankreich und Spanien online gegangen waren. Dadurch wuchs das Auftragsvolumen so stark, dass in neue Druckmaschinen und Prepress-Technik investiert werden musste. Der Avalon N8-80 belichtet Platten in den drei Formaten 1055 x 811 mm, 1030 x 790 mm und 890 x 790 mm. Über die gesamte bisherige Laufzeit gerechnet, erreichte der Belichter eine Verfügbarkeit von 98 Prozent. „Dies ist nicht zuletzt auf den ausgezeichneten Kundenservice von Agfa zurückzuführen“, lobt Fabian Hablowetz, CTP-Teamkoordinator bei der Onlineprinters GmbH. Zwei Mal pro Jahr wird die Maschine standardmäßig gewartet. Klassische Verschleißteile wie Clamps, die zur Halterung der Platten dienen, werden nach mehreren zehntausend Belichtungsvorgängen ausgetauscht. „Der Belichter läuft im Dreischichtbetrieb 24 Stunden non-stop, dementsprechend hoch sind unsere Anforderungen“, so Hablowetz. Zurückzuführen ist die hohe Zuverlässigkeit des Belichters laut Agfa unter anderem auch darauf, dass diedruckerei.de ausschließlich Verbrauchsmaterial und Platten von Agfa Graphics verwendet. Der Rekord-Belichter bleibt auch weiterhin im Einsatz, weitere Investitionen in Technik sind bei Onlineprinters geplant.Die Agfa-Gevaert-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Unternehmen bei Imaging-Lösungen und Informationstechnologien. Agfa entwickelt, produziert und vermarktet analoge und digitale Systeme für die Druck- und Medienindustrie (Agfa Graphics), für das Gesundheitswesen (Agfa HealthCare) sowie für spezielle industrielle Anwendungen (Agfa Materials). Agfa hat seinen Hauptsitz in Mortsel, Belgien. Das Unternehmen agiert in 40 Ländern und verfügt weltweit in weiteren 100 Ländern über Vertretungen. 2015 erzielte die Agfa-Gevaert-Gruppe einen Umsatz von 2,646 Mrd. Euro. http://www.agfa.com Agfa Graphics ist Anbieter von integrierten Vorstufenlösungen für die Druck- und Medienindustrie. Diese Lösungen umfassen Verbrauchsmaterialien, Hardware, Software und Service-Dienstleistungen für den Produktions-Workflow sowie für das Projekt- und das Farbmanagement. Dank seiner Computer-to-Film und Computer-to-Plate-Systeme sowie seiner Lösungen für das digitale Proofing nimmt Agfa Graphics weltweit führende Positionen im Akzidenz-, Verpackungs- und Zeitungsdruck ein. Agfa Graphics expandiert sehr stark im schnell wachsenden Markt des digitalen Inkjet-Drucks. Die umfassende Erfahrung, über die das Unternehmen sowohl in der Bildverarbeitung als auch in der Emulsionstechnik verfügt, bildet die Basis für die Herstellung von UV Tinten von höchster Qualität. Enge Partnerschaften mit führenden Herstellern in Entwicklung und Produktion erweitern das technologische Know-how des Unternehmens und bilden die Grundlage für die Entwicklung umfassender digitaler Lösungen für den Druck von unter anderem Dokumenten, Postern, Bannern oder anderen großformatigen Werbedrucksachen für Innen- und Außenanwendungen sowie von Displays, Etiketten und Verpackungsmaterialien. Weitere Produkt- und Unternehmensinformationen sind im World Wide Web auf der Homepage von Agfa zu finden: www.agfagraphics.com und www.eversify.com