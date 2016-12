Auf die Schnelle Kraft tanken

Die "Allgäuer Rosenalp" mit ihrem neuen über 2.000 m² Spa-Bereich bietet zum Beispiel das Angebot "Allgäuer Kurz-Auszeit" mit zwei Übernachtungen u"d Halbpension ab 352 Euro an. Im Vier-Sterne-Wellnesshotel "Bergkristall" kostet das"fünftägige Arrangement "Isch denn heit scho Wiehnächte" ab 729 Euro pro Person. Das Vier-Sterne-Hotel "Bad Rain" verspricht eine "Auszeit im Advent“ mit vier Übernachtungen bei Verwöhnpension ab 270 Euro. Und in "Haubers Alpenresort“ gibt es eine "Wellness-Auszeit" mit drei Übernachtungen und Halbpension ab 402 Euro pro Person.



Die genannten Hotels und die meisten Unterkünfte in Oberstaufen sind online buchbar. Die Bewertungen anderer Gäste, die Verfügbarkeit und die "Wunscharrangements zum Bestpreis" sind unter Manchmal wirken schon wenige Tage Auszeit vom Alltag Wunder. Besonders wirksam sind sie in einem prädikatisierten Heilklima-Kurort wie Oberstaufen. Deshalb halten Oberstaufener Gastgeber kleine Wohlfühlarrangements für den Advent bereit. Denn manchen Stress sollte man besser vor den Feiertagen abbauen – zumal wenn ein längerer Urlaub nicht in Sicht ist.Die "Allgäuer Rosenalp" mit ihrem neuen über 2.000 m² Spa-Bereich bietet zum Beispiel das Angebot "Allgäuer Kurz-Auszeit" mit zwei Übernachtungen u"d Halbpension ab 352 Euro an. Im Vier-Sterne-Wellnesshotel "Bergkristall" kostet das"fünftägige Arrangement "Isch denn heit scho Wiehnächte" ab 729 Euro pro Person. Das Vier-Sterne-Hotel "Bad Rain" verspricht eine "Auszeit im Advent“ mit vier Übernachtungen bei Verwöhnpension ab 270 Euro. Und in "Haubers Alpenresort“ gibt es eine "Wellness-Auszeit" mit drei Übernachtungen und Halbpension ab 402 Euro pro Person.Die genannten Hotels und die meisten Unterkünfte in Oberstaufen sind online buchbar. Die Bewertungen anderer Gäste, die Verfügbarkeit und die "Wunscharrangements zum Bestpreis" sind unter www.oberstaufen.de/... zu finden.

Eine Landschaft wie eine Postkarte, sonnig im Sommer, nebelfrei im Herbst und schneesicher im Winter, bis auf 1834 m steil aufragender "Herrgottsbeton", Bergwiesen, kleine Weiler und mittendrin Oberstaufen. Deutschlands einziges Schroth-Heilbad mit seinen vielen Wellnessgastgebern, Firstclass-Hotels, Tanzlokalen und Allgäuer Gemütlichkeit. Zusammen ein Bilderbuchangebot aus der Rubrik "Ich wünsch mir was".



Oberstaufen ist Deutschlands einziges Schroth-Heilbad. Seit über 65 Jahren bestimmt die Fastenkur, die Johann Schroth vor rund 200 Jahren in Schlesien entwickelte, das Gesundheitsangebot in der Gemeinde mit ihren knapp 7600 Einwohnern am Alpenrand. Die zeitgemäß modifizierte Schrothkur macht aus dem Jahrtausende alten Prinzip des Heilfastens eine moderne Detox-Kur, die sogar bei Diabetes mellitus II wirkt. Sie hilft bei stressbedingten Krankheiten, Schlafstörungen, Migräne, Herz- und Kreislaufproblemen - kurz: überall da, wo die Selbstregulationskräfte des Körpers gefragt sind.



Den typischen Überlastungskrankheiten unserer Zeit bietet das Oberstaufener Urlaubsangebot jedoch auch schon mit seinem natürlichen Heilklima Paroli. In Ergänzung dazu wirken die "Atempausen": gemeinsam mit den beiden Kirchen aufgelegte Angebote wie regelmäßigen Berggottesdiensten, meditativen Wanderungen, Gesprächs- und Musikabenden für die geistige Frische.



Wie sehr der Gast im Mittelpunkt steht, zeigt sich auch an "Oberstaufen PLUS". Für die innovative Gästekarte bekam Oberstaufen Tourismus 2009 den Deutschen Tourismuspreis. Das Mehrwertpaket von rund 300 Gastgebern befreit Urlauber von anderenorts unvermeidlichen Nebenkosten. Sie können jeden Tag frei entscheiden: Soll die Oberstaufen-PLUS-Karte Freiticket für eine der drei Bergbahnen zum Gipfelsonnenbad oder zur Wanderung sein? Soll sie als Skipass für eines der vier Skigebiete gelten? Oder als Freikarte für die Sauna- und Erlebnisbadelandschaft? Sie ermöglicht die freie Fahrt mit dem Gästebus zu den Talstationen der Bergbahnen sowie mit Buslinien im südlichen Oberallgäu, freien Eintritt in die Museen, freies Parken und mehr. Gäste der "Oberstaufen PLUS Golf"-Hotels können im Sommer auf fünf Panoramaplätzen 94 mal Einlochen, ohne einen Cent Greenfee zu bezahlen.



Seinen Ruf als "digitalster Kurort Deutschlands" hat Oberstaufen seit Google Street View 2010. Dazu beigetragen haben aber auch die Präsenz in allen digitalen Medien, die Online-Buchbarkeit aller Angebote, transparente Bewertungen aller Gastgeber und die freie Nutzung von W-LAN an allen wichtigen Punkten im Ort und an den Bergbahnen.



