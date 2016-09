„Türöffner-Tag“ der „Sendung mit der Maus“ am 3. Oktober in der DKB SKISPORT HALLE

Rund 250 Anmeldungen sind bereits für die kostenfreien Kurse und Führungen eingegangen.



„Türen auf!“ heißt es erstmals am 3. Oktober 2016 in der Oberhofer DKB SKISPORT HALLE. An diesem Tag öffnen bundesweit mehrere hundert Einrichtungen, Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten ihre Türen und geben Familien die Möglichkeit, bei freiem Eintritt Sachgeschichten live zu erleben. Die Aktion „Türen auf!“ wurde anlässlich des 40. Maus-Geburtstags 2011 vom WDR ins Leben gerufen. Thüringenweit beteiligen sich insgesamt 10 Einrichtungen.



Großes Familienfest in der DKB SKISPORT HALLE

Von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr öffnet die DKB SKISPORT HALLE am 3. Oktober ihre Türen und lädt alle interessierten Kinder, Eltern und Großeltern zu einem bunten Fest ein.



„Wir freuen uns, dass die Resonanz bisher so groß ist,“ so Tim Krieg, Mitarbeiter der Oberhof-Sportstätten GmbH im Bereich Veranstaltungen. „Gerade die Skihallenführungen und Skikurse sind besonders gefragt. Anfang September waren diese Kurse bereits komplett ausgebucht. Wir konnten kurzfristig noch weitere Akteure gewinnen, sodass wir zusätzliche Führungen und Skikurse realisieren können. Mein persönliches Highlight ist das Biathlonschießen, für das es noch freie Plätze gibt. Ich empfehle allen Interessierten, sich im Vorfeld anzumelden, da auch die restlichen Plätze begrenzt sind,“ so Tim Krieg weiter.



Neben den kostenfreien Kursen und Führungen gibt es ein Rahmenprogramm für Groß und Klein mit weiteren Highlights. So kann zum Beispiel bestaunt werden, wie der Schnee ganzjährig entsteht und wie ein Spurgerät funktioniert. Die in Zella-Mehlis ansässige Explorata-Mitmachwelt wird einige Experimentier-Stationen mitbringen, an denen Klein und Groß physikalische Phänomene erkunden, erforschen und untersuchen können.



14:45 Uhr wird es eine Spendenübergabe der Wirtschaftsjunioren Schmalkalden-Meiningen an den Oberhofer Kindergarten „Spatzennest“ geben. Die ehrenamtlich tätige Organisation hat in den letzten Wochen zusammen mit Ihren regionalen Partnern aus Sport- und Tourismus Geld für den neuen Spielplatz gesammelt. THEO TREFF, Maskottchen vom TREFF HOTEL Panorama, bereitet hierfür gerade noch ein weiteres Highlight vor.



„15:30 Uhr feiern wir das große Finale des „Türöffner-Tages“ mit einer Maskottchen-Polonaise“, informiert Tim Krieg. „Bereits fest zugesagt haben neben THEO TREFF unter anderem Hai Haino, Maskottchen des Meininger 24-Stunden-Schwimmens und Zahn Kai von DentANA, der Praxis für Mundgesundheit aus Suhl. Unser Schneemann Flocke und sein Freund Badeflocke vom H2Oberhof Wellnessbad werden an diesem Tag natürlich auch nicht fehlen,“ verspricht der Veranstaltungs-Experte.



Gute Zusammenarbeit zwischen Sport und Tourismus

„Ein großes Dankeschön geht an den Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum, der uns bei der Planungs- und Umsetzungsphase tatkräftig unterstützt,“ bedankt sich der Mitarbeiter der Oberhof-Sportstätten GmbH.

Oberhof, im Thüringer Wald blickt auf eine mehr als 100 jährige touristische Geschichte zurück. Der höhenklimatische Erholungsort ist bereits seit dem 19. Jahrhundert für seine Urlaubsqualität bekannt. Der weltweit durch den Wintersport bekannte Ort verfügt heute über 3.300 Betten in Hotels bis zu 4 Sterne SUPERIOR, Pensionen und Ferienwohnungen. Auf 825 Metern Seehöhe sind der nahe gelegene Rennsteig und die zahlreichen Sportangebote nur einige der Highlights. Sommerbob, eine rasante Ice Rafting Fahrt, Langlauf im Winter und im Sommer in der DKB SKISPORT HALLE oder Biathlonschießen für Jedermann, sind Besonderheiten, die sonst kein anderer Ort in Deutschland bietet. Wundervoll traditionelle Handwerks-kunst, wie Glasbläserei oder Holzschnitzerei zeugen von den lebendigen Traditionen der Stadt. Weitere Besonderheiten sind das Exotarium, wo Reptilien, Spinnen und Fische Jung und Alt begeistern, sowie der Rennsteiggarten, der größte Alpingarten Deutschlands. Mit der Oberhof Card, die jeder Übernachtungsgast kostenfrei erhält, kann der Oberhof-Urlauber Angebote der Region aus den Bereichen Freizeit, Sport und Kultur zu interessanten Vorteilen kennenlernen.

