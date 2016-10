Traumhaftes Lappland und herzliche Gastfreundschaft - Die Valkea Lodge

Mitten in der finnischen Natur befindet sich die Valkea Arctic Lodge. Die 15 Häuser der Lodge bestehen jeweils aus zwei Ferienappartements. Alle Ferienappartements sind mit Dusche, WC und einem offenen Kamin ausgestattet, teilweise auch mit einer eigenen Sauna.



Die Reise beginnt, je nach Anreisetag, mit einem Charter- oder Linienflug. Am Flughafen in Finnland angekommen haben Sie die Wahl: Möchten Sie sich mit dem eigenen Mietwagen in Richtung Valkea Lodge begeben oder präferieren Sie einen Transfer vom Flughafen zur Lodge?



Während Ihres Urlaubes in der Lodge, stehen vielfältige Freizeitaktivitäten zur Verfügung, die Sie zu Ihrem Aufenthalt hinzubuchen können. Wählen Sie zwischen einer rasanten Hunde- oder Motorschlittentour, einer ruhigen Schneeschuhwanderung oder einer spannenden Rentiersafari. Oder Sie versuchen sich im Eisfischen und verbinden dies mit einer Motorschlittensafari.



Am Morgen steht Ihnen ein reichhaltiges Frühstück zur Verfügung. Wenn Sie am Abend von Ihren Aktivitäten, einem gemütlichen Spaziergang oder von der Skianlage zurückkehren, erwartet Sie ein köstliches 3-Gänge-Menü.



Wählen Sie selbst, ob Sie 3, 4 oder 7 Nächte bleiben möchten und stellen Sie sich Ihre Aktivitäten ganz individuell zusammen.



Leistungen:

Charterflug oder Linienflug, wahlweise Mietwagen inkl. aller km oder Transfer, 3, 4 oder 7 Übernachtungen mit Halbpension, viele optionale Aktivitäten.



Termine:

05.01.2017 – 27.04.2017



Preisbeispiel 4-Tage-Reise pro Person:

ab 945,00 EUR pro Person

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Über die nordic holidays gmbh

nordic holidays gmbh, gegründet 1998, ist der erste Skandinavien Veranstalter im deutschsprachigen Raum, der ausschließlich über das Internet seine Reisen präsentiert. Darüber hinaus ist der Webauftritt auch einzigartig in der Möglichkeit, eine voreingestellte Nordland-Reise auf die Kundenwünsche hin online und in Echtzeit zu konfektionieren.



Der Schwerpunkt liegt im Winter auf den anspruchsvollen Reisen in den Hohen Norden, inkl. Eishotels, Eisbrecher, Fahrtraining, Hunde- und Motorschlittentouren und im Sommer auf PKW Rundreisen in den skandinavischen Ländern, Island und dem Baltikum.



nordic holidays ist seit 2010 Hauptagent für die Göta Kanal Reederei in Deutschland, die zwischen Göteborg und Stockholm die ältesten unter Dampf fahrenden Kreuzfahrtschiffe der Welt betreibt.



Neben ausgesuchten Pauschalreisen erstellen wir auch gern die maßgeschneiderte Reise für unsere Kunden, unabhängig ob Privatgäste, Firmen oder Sonderreisen für Gruppen.



nordic holidays bietet TÜV geprüfte Service Qualität an und ist Mitglied in den Berufsverbänden DRV und VNT.





Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers