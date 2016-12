Skandinavien im Sommer

Mit dem Linienflug geht es von verschiedenen Flughäfen in Deutschland und auch aus der Schweiz nach Kiruna in Schwedisch Lappland.



Am Flughafen erhalten Sie Ihren Mietwagen, mit diesem geht es dann durch Schweden bis ans Nordkap und zurück durch Norwegen.



Während Ihrer Reise stehen Ihnen verschiedene Hotels zur Auswahl. In Kiruna haben Sie sogar die Möglichkeit im weltberühmten ICEHOTEL zu schlafen, hier werden in 2017 zum ersten Mal auch im Sommer Eis-Suiten angeboten.



Von Kiruna aus geht es über Kautokeino nach Honningsvåg, das zu den bestbewahrten Beispielen der Architektur der Wiederaufbauzeit von 1945 bis 1960 gehört. Nach der Übernachtung in Kautokeino geht es in Richtung Nordkap und weiter nach Hammerfest. In Hammerfest gehen Sie an Bord eines Schiffes der Hurtigruten und können den ganzen Tag lang an Deck des Schiffes die atemberaubende Natur um Sie herum genießen. Den folgenden Tag verbringen Sie in Tromsø, dem Tor zur Arktis. Nutzen Sie die Zeit und sehen Sie sich die Stadt mit ihrer berühmten Eismeerkathedrale und den verschiedenen Museen an.



Am siebten Tag der Tour erwartet Sie mit der einzigartigen Insellandschaft der Lofoten ein besonderes Highlight dieser Reise. Hier übernachten Sie im Thon Hotel Lofoten, wer jedoch das Besondere sucht, hat die Möglichkeit in einer traditionellen Rorbu, einer Fischerhütte zu übernachten. Der nächste Tag steht noch einmal ganz im Zeichen der Lofoten. Vom südlichsten Dorf Å über den meist fotografierten Ort der Lofoten, Reine, bis hin zu den charakteristischen Holzgestellen, an denen der Dorsch im Wind getrocknet wird – die Lofoten sind eine Reise wert.



Am nächsten Tag geht es wieder in Richtung Kiruna, wo Sie zum Abschluss der Reise noch einmal übernachten. Sie haben sich zu Beginn der Reise für die Übernachtung in einem Hotel entschieden? Wie wäre es jetzt mit einer Nacht in einer Eis-Suite? Ein wahrlich spannendes Erlebnis.



Leistungen:

Linienflug (SAS), Mietwagen inkl. aller km, 9 Übernachtungen mit Frühstück, auf den Lofoten wahlweise Übernachtung in Hotel oder Rorbu, Hurtigruten-Strecke Hammerfest - Tromsø



Termin:

15.05. – 22.09.2017, täglich



Preis pro Person:

ab 1.746,00 EUR pro Person

nordic holidays gmbh

nordic holidays gmbh, gegründet 1998, ist der erste Skandinavien Veranstalter im deutschsprachigen Raum, der ausschließlich über das Internet seine Reisen präsentiert. Darüber hinaus ist der Webauftritt auch einzigartig in der Möglichkeit, eine voreingestellte Nordland-Reise auf die Kundenwünsche hin online und in Echtzeit zu konfektionieren.



Der Schwerpunkt liegt im Winter auf den anspruchsvollen Reisen in den Hohen Norden, inkl. Eishotels, Eisbrecher, Fahrtraining, Hunde- und Motorschlittentouren und im Sommer auf PKW Rundreisen in den skandinavischen Ländern, Island und dem Baltikum.



nordic holidays ist seit 2010 Hauptagent für die Göta Kanal Reederei in Deutschland, die zwischen Göteborg und Stockholm die ältesten unter Dampf fahrenden Kreuzfahrtschiffe der Welt betreibt.



Neben ausgesuchten Pauschalreisen erstellen wir auch gern die maßgeschneiderte Reise für unsere Kunden, unabhängig ob Privatgäste, Firmen oder Sonderreisen für Gruppen.



nordic holidays bietet TÜV geprüfte Service Qualität an und ist Mitglied in den Berufsverbänden DRV und VNT.



nordic holidays gmbh

Marie-Curie-Str. 5

D 25337 Elmshorn

Tel. 04121 – 79110

infoservice@nordic-holidays.de

www.nordic-holidays.de



Verantwortlich für den Inhalt der Pressemitteilung:

Vera Kuhlisch, Marketingassistentin





