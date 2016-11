Silvester im Lapland Hotel Äkäshotelli

Mit dem Germania Charterflug geht es von Düsseldorf zum Flughafen nach Kittilä im tief verschneiten Finnisch Lappland. Am Flughafen angekommen, bringt Sie der Transfer zum Äkäshotelli in das 50 km entfernte Äkäslompolo.



Das an den Wald angrenzende Lapland Hotel Äkäshotelli verfügt über verschiedene Zimmerkategorien: Wählen Sie zwischen Doppelzimmern und Apartments mit Sauna. In der Halbpension, die nach Wunsch hinzugebucht werden kann, ist neben einem Abendessen für sechs Abende auch ein Silvester Gala Dinner enthalten, das den Silvesterabend zu einem besonderen Erlebnis macht.



In Äkäslompolo stehen Ihnen während Ihres Aufenthalts zahlreiche Aktivitäten zur Verfügung, die Sie optional hinzubuchen können. Entdecken Sie die Umgebung während einer Schneeschuhwanderung oder begeben Sie sich auf eine faszinierende Tour mit dem Hunde- oder Motorschlitten. Die verschneite Wildnis Finnisch Lapplands bietet Ihnen atemberaubende Fotomotive und mit ein bisschen Glück kommen Sie in den Genuss, das Polarlicht sehen zu können.



Auch ein Besuch des SnowVillage, dem größten Eishotel Finnlands, ist empfehlenswert. Der Ausflug kann am Vormittag inkl. Führung durch das Hotel oder am Abend mit einem 3-Gang-Menü im Eisrestaurant gebucht werden. Ein wahrlich spannendes Erlebnis.



Leistungen:

Charterflug, 7 Übernachtungen mit Frühstück, Flughafentransfer, Halbpension zubuchbar, viele Aktivitäten optional buchbar



Termin:

29.12.2016 – 05.01.2017



Preis pro Person:

ab 950,00 € pro Person

