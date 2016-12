Höhepunkte des Nordens

Entscheiden Sie selbst, ob Sie den Bustransfer ab Dresden zum Berliner Flughafen nehmen möchten oder reisen Sie selbst bis zum Flughafen nach Berlin und treffen dort auf Ihre Gruppe.



Mit dem Linienflug geht es dann weiter bis nach Luleå in Schwedisch Lappland.



Während Ihrer Reise besuchen Sie verschiedene Hotels und haben sogar die Möglichkeit im Eishotel Snowcastle zu übernachten. Wer kann schon behaupten, bei ca. -5 Grad im Eis geschlafen zu haben?



Neben der Übernachtung in gehobenen Mittelklassehotels steht auch eine Übernachtung auf einem Schiff der Hurtigruten auf dem Programm. Wählen Sie selbst, ob Sie in einer Innen- oder Aussenkabine übernachten möchten und vergessen Sie nicht, sich den Wecker zu stellen: um ca. 7:00h wird das Nordkap passiert, das sollten Sie nicht verpassen.



Während der Reise haben Sie die Möglichkeit an einer einzigartigen Tour mit dem Eisbrecher teilzunehmen. Nutzen Sie die Fahrt und nehmen Sie ein Bad in den eiskalten Fluten. Ein extra dafür vorgesehener Thermoanzug schützt Sie vor der Kälte.



Neben diesem Highlight warten auch andere spannende Aktivitäten auf Sie, die Ihre Reise unvergesslich machen. Sei es eine Motor- und Hundeschlittentour oder eine Schneeschuhwanderung – es gibt kaum eine besser Art die lappländische Natur zu erkunden.



Leistungen:

Bustransfer ab/ bis Dresden (oder Selbstanreise nach Berlin), Linienflug mit der SAS Berlin – Luleå und Tromsø – Berlin, 5 Übernachtungen mit Frühstück in Hotels, 1 Übernachtung auf der Hurtigrute, 4x Abendessen, Seereise mit der Hurtigrute um das Nordkap herum, Besuch des SnowCastle Eishotels und Weihnachtsmannsdorfes, Aktivitäten optional buchbar



Termin:

13.02. – 19.02.107



Preis pro Person:

ab 1.929,00 EUR pro Person

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

nordic holidays gmbh

nordic holidays gmbh, gegründet 1998, ist der erste Skandinavien Veranstalter im deutschsprachigen Raum, der ausschließlich über das Internet seine Reisen präsentiert. Darüber hinaus ist der Webauftritt auch einzigartig in der Möglichkeit, eine voreingestellte Nordland-Reise auf die Kundenwünsche hin online und in Echtzeit zu konfektionieren.



Der Schwerpunkt liegt im Winter auf den anspruchsvollen Reisen in den Hohen Norden, inkl. Eishotels, Eisbrecher, Fahrtraining, Hunde- und Motorschlittentouren und im Sommer auf PKW Rundreisen in den skandinavischen Ländern, Island und dem Baltikum.



nordic holidays ist seit 2010 Hauptagent für die Göta Kanal Reederei in Deutschland, die zwischen Göteborg und Stockholm die ältesten unter Dampf fahrenden Kreuzfahrtschiffe der Welt betreibt.



Neben ausgesuchten Pauschalreisen erstellen wir auch gern die maßgeschneiderte Reise für unsere Kunden, unabhängig ob Privatgäste, Firmen oder Sonderreisen für Gruppen.



nordic holidays bietet TÜV geprüfte Service Qualität an und ist Mitglied in den Berufsverbänden DRV und VNT.



nordic holidays gmbh

Marie-Curie-Str. 5

D 25337 Elmshorn

Tel. 04121 – 79110

infoservice@nordic-holidays.de

www.nordic-holidays.de



Verantwortlich für den Inhalt der Pressemitteilung:

Vera Kuhlisch, Marketingassistentin

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers