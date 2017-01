40 Jahre Outdoor-Innovation

Dieses Jahr feiert Nikwax seine ersten 40 Jahre in der Outdoorbranche. Das erste Produkt der von Nick Brown im Jahre 1977 gegründeten Marke Nikwax stellte dieser damals in seiner Wohnung in Nord-London her: das. 40 Jahre später folgt Nikwax beharrlich seinem selbst auferlegten strengen Umweltethos und führt den Pflegemittelsektor der Outdoorbranche mit leistungsstarken & hundert Prozent PFC-freien, wasserbasierenden Nikwax-Imprägnierformeln an. Auf der diesjährigen ISPO spricht Nick Brown darüber, wie seine „Mehr als“-Philosophie und das ständige Streben nach neuen Innovationen dank zahlreicher bahnbrechender Entwicklungen der Marke Nikwax unerreichbar viele „Firsts & Only’s“ eingebracht hat.2. Nikwax war dasUnternehmen weltweit, das eine Serie von wasserbasierenden Imprägniermitteln für die Anwendung zuhause in der eigenen Waschmaschine auf den Markt brachte. Die wasserbasierenden Formeln ermöglichten es dem Hause Nikwax, über die letzten 40 Jahre hinweg das Entweichen von tausenden Tonnen organischer Lösungsmittel und Treibgase in die Atmosphäre zu vermeiden.3. Nikwax war dasUnternehmen, das eine wasserbasierende Imprägnierformel für Bekleidung zur Verwendung zuhause in der eigenen Waschmaschine entwickelte. Bis heute ist Nikwax mit seinem Produkt TX.Direct auf diesem Sektor marktführend.4. Nikwax ist deretablierte Hersteller von Imprägniermitteln, derPFC- & treibgasfrei ist.5. Nikwax war dasUnternehmen, das ein hochfunktionelles, direktionales Wetterschutzsystem für Bekleidung – genannt Nikwax Analogy – entwickelte, das überschüssige Feuchtigkeit aktiv vom Körper weg nach außen abtransportiert.6. Nikwax ist dasOutdoorunternehmen, das seinen ökologischen Fußabdruck für die letzten 40 Jahre, d.h. für das gesamte Bestehen der Firma, ausgeglichen hat.7. Nikwax ist dasOutdoorunternehmen, das mit dem britischen Queen’s Award für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet wurde.8. Nikwax Hydrophobic Down ist diePFC-frei imprägnierte Daunenfüllung, die dem IDFB Daunenschütteltest über einen Zeitraum von mehr als 1.000 Minuten hinweg zuverlässig standhält, und so nachweislich länger trocken und warm hält.9. Nikwax Tent and Gear Solar Wash ist derZeltreiniger, der gleichzeitig die Wasser abweisenden Eigenschaften des Stoffs bewahrt und darüber hinaus einen UV-Schutz hinzufügt.Der Nikwax-Ethos steht für viel mehr als die Entwicklung von hochwertigen Produkten mit möglichst geringen Umweltauswirkungen – neben ihrer leistungsstarken Wasch- bzw. Imprägnierwirkung bieten Nikwax Produkte Vorteile, die weit über die naheliegenden Leistungsmerkmale hinausgehen. Vielmehr entwickelt Nikwax in sich stimmige Formeln und Systeme, welche nicht nur die Funktion verbessern sondern auch die Lebensdauer des Produkts verlängern.Nick Brown, Gründer von Nikwax, sagt: “Wir streben stets danach,zu entwickeln. So betrachtet unser Design- & Entwicklerteam stets den gesamten Lebenszyklus eines Outdoorprodukts, dessen Umweltauswirkung bei der Herstellung sowie die Abnutzung über die Jahre – mit dem Ziel, die Lebensdauer der Ausrüstung mittels Nikwax-Produkten zu verlängern. Dadurch können wir Geld sparen und unsere Atmosphäre schützen.Diese “”-Philosophie spiegelt sich bestens in unseren jüngsten Produktentwicklungen, wie dem Tent and Gear Solar Wash, wider, das nicht nur die Imprägnierung bewahrt sondern auch die Materialresistenz gegen schädliche UV-Strahlung um 50 Prozent erhöht. So kann durch eine einfache Reinigung die Lebensdauer des Zelts um die Hälfte verlängert werden!In diesem Video sehen Sie die jüngsten Exkursionen des schwimmenden Schlafsacks: https://www.youtube.com/watch?v=tn4BiDsVqyk