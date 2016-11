„Sonnige Geschäfte“ mit dem Regen

Wenn für die Menschen in Mitteleuropa die trübe Jahreszeit beginnt, bedeutet das für den niederbayerischen Regenschirm-Anbieter „happy rain Würflingsdobler GmbH“ sonnige Geschäftsaussichten. Da die Konjunktur im Schirm-Business stark vom Wetter abhängig ist, laufen die Geschäfte vor allem jetzt im Herbst gut.Ob Kaufhaus, Drogerieketten oder Lederwarenfachhändler – sie alle beziehen Regenschirme aus Niederbayern. Rund 300 Modelle in unzähligen Variationen werden jedes Jahr von den Partnerfirmen in Fernost produziert. Vom Mini-Taschenschirm über Schirmstöcke aus Kastanienholz bis zu Modellen mit integrierten Taschenlampen ist alles dabei. Auch Kunstliebhaber beschirmt „happy rain“: Die Kopien weltbekannter Kunstwerke von Raphael, Klimt und Monet auf Schirmstoff gedruckt, halten bei den „Art-Umbrellas“ die Besitzer mit großer Kunst über dem Kopf trocken. Verkaufsschlager sind nach Firmenangaben auch die Werbeschirme, die sich je nach Wunsch individuell bedrucken lassen. Kunden schätzen die hohe Professionalität der Niederbayern und das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis.„happy rain“-Geschäftsführer Klaus Würflingsdobler ist mit dem Regenschirm groß geworden. Er kommt aus einer echten Schirm-Dynastie, denn schon sein Großvater war Regenschirm-Produzent, und er selbst hat das Geschäft von der Pike auf gelernt. Als die Firma „happy rain“ vor mehr als 25 Jahren gestartet ist, hatte sie noch fast 20 größere Mitbewerber in Deutschland. Heute sind von diesen nur noch zwei am Markt. „happy rain“ hat sich in dieser Zeit zu seiner Bedeutung in der Branche hochgearbeitet. Den Besitzern von happy rain gehören auch noch die happy rain Schweiz AG für den Verkauf in der Schweiz, sowie die Firma happy rain ltd. China für den Verkauf in China und die Firma rain power ltd. Hong Kong für den weltweiten Verkauf an alle weltweiten Kunden, die eine auftragsbezogene Lieferung ab Fernost wünschen.Das Logistikzentrum von happy rain ist in den letzten Jahren Schritt für Schritt auf mittlerweile 14.000 Quadratmetern mit 10.000 Quadratmetern überbautem Raum gewachsen. In den Magazinen des Schirm-Giganten in Simbach am Inn lagern oft mehr als drei Millionen Regenschirme. Produziert werden happy rain-Schirme auch in Niederbayern, aber ausschließlich die hochpreisigen Serien aus dem Sortiment.Das untere Preissegment ab knapp drei Euro wird überwiegend in China gefertigt. Der größte Absatzmarkt ist immer noch Deutschland.Diese und weitere lesestarke Reportagen mit Fotos in Druckqualität zum kostenlosen Download und zur honorarfreien redaktionellen Verwendung finden Sie im Internet unter www.obx-news.de