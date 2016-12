Ostbayern: Land der Weihnachtskrippen

In Marktredwitz hat der Bau von Landschaftskrippen mit dem "Christkind vor Alpenpanorama" eine lange Tradition. Der Marktredwitzer Krippenweg zeigt die ungewöhnlichen Kunstwerke, die zum Teil ganze Zimmer ausfüllen. In Waldsassen sind acht verschiedene, je etwa 1,50 Meter große Krippen zu sehen. Das Besondere ist die Kulisse: Die Krippen stehen am Fuße der berühmten Klosterbasilika auf dem Rand des Diepold-Brunnens.Diese und weitere lesestarke Reportagen mit Fotos in Druckqualität zum kostenlosen Download und zur honorarfreien redaktionellen Verwendung finden Sie im Internet unter www.obx-news.de