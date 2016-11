FOCUS Klinik-Bewertung 2016: Spitzenplatz für Orthopädische Uniklinik Bad Abbach

Beim diesjährigen Focus-Ranking wurden wieder insgesamt 1143 Krankenhäuser mit ihren 3763 Fachkliniken oder Fachabteilungen aus 16 Bereichen geprüft. Die Gesamtbewertung erfolgte aufgrund von Patientenbefragungen, Auswertungen von Qualitätsberichten und Empfehlungen niedergelassener Haus- und Fachärzte. Die Orthopädische Universitätsklinik, Teil des Asklepios-Klinikum in Bad Abbach, erreichte hier insbesondere im Bereich der Hygienestandards und der Reputation wie auch in allen Bewertungskriterien Bestnoten.Die komplette Reportage mit Foto in Druckqualität zum kostenlosen Download und zur honorarfreien redaktionellen Verwendung finden Sie im Internet unter www.obx-news.de