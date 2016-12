"Weinregal SandyLine von Neuschwander ist uneingeschränkt zu empfehlen"

Vinophilium lagert und präsentiert Weine im Weinregal SandyLine von Neuschwander – die Weinflaschen lagern auf goldgelbem Sand, in den sich alle Flaschenformen einschmiegen und der Tuffstein reguliert die Luftfeuchtigkeit im GewölbeDas edle Weinsortiment von Vinophilium lagert in einem wunderschönen historischen Naturstein-Gewölbekeller. Auf der Suche nach dem passenden repräsentativen Weinregal stießen die Weinberater Maisenhölder auf die Serie SandyLine von Neuschwander. Das Weinregalsystem aus Tuffsteinen überzeugte optisch ebenso wie mit seinen positiven Eigenschaften.So schön ein Naturstein-Gewölbekeller auch sei, im Winter wäre so ein Keller eher trocken und im Sommer schnell zu feucht, erzählt Weinakademiker Dietmar Maisenhölder. Der Tuffstein des Weinregals SandyLine von Neuschwander reguliert heute die Feuchtigkeit im Gewölbe des 1900 erbauten, komplett restaurierten Winzerhauses optimal und sorgt außerdem dafür, dass die kostbaren Weinflaschen sicher auf goldgelbem Sand gebettet lagern.„Der für die Weinregalserie SandyLine verwendete Tuffstein bietet bei der Lagerung von Wein eine Vielzahl an Vorteilen“, erklärt Stefanie Neuschwander. Er ist äußerst stabil; die hohe Porosität wirkt feuchteausgleichend, die zerklüftete Oberfläche dämpft Geräusche und durch seine gute Sorptionsfähigkeit neutralisiert er Fremdgerüche.„Bei unseren Gästen sorgt das effektvoll beleuchtete Weinregal im Gewölbe immer für einen Wow-Effekt“, schmunzelt Sommelière Diana Maisenhölder. Neben einem praktischen Weinregal hatte man vor allem auch eines gesucht, das ansprechend aussieht. „Neuschwander war uns aus Fachzeitschriften und von Empfehlungen bekannt.“Im Weinregal lagern bei Vinophilium Weinflaschen von üblichem Format, aber auch in Großformaten und Original-Holzkisten. „In SandyLine haben wir genau die flexiblen und variablen Lagermöglichkeiten gefunden, die wir uns vorgestellt hatten“, so das Fazit von Weinakademiker Dietmar Maisenhölder. „Eine gute Investition. Ich kann das Weinregal SandyLine uneingeschränkt empfehlen!“Weiterführende Informationen unter https://www.weinregal-shop.de Als Agentur für Weinconsulting bieten Diana & Dietmar Maisenhölder mit Vinophilium Weinevents in spannenden Locations, individuelles Weincoaching für die Gastronomie, fundierte Weinseminare, Reisen in deutsche und internationale Weinbauregionen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die betriebswirtschaftliche Beratung für Weingüter und Winzergenossenschaften.Weiterführende Informationen unter http://www.vinophilium.de