Mit Hurtigruten zur Mitternachtsonne

Nördlich des Polarkreises steht in den Sommermonaten die Sonne 24 Stunden am Himmel. Am Nordkapp geht sie vom 14. Mai bis 29. Juli nicht unter und taucht die norwegische Küste vor allem während der Nachtstunden in ein Meer aus weichem Licht. Mit den Schiffen der legendären Hurtigruten können Passagiere die Zeit der Mitternachtsonne besonders intensiv erleben.Eine exklusive zwölftägige Nostalgiereise zur Mitternachsonne in Begleitung eines Fotografen beginnt am 3. Juni 2017 in Bergen. Mit der MS Vesteralen, einem der kleinsten Postschiffe der Hurtigruten, geht es auf Entdeckerkurs in den hohen Norden. Die Seereise führt entlang der norwegischen Küste in schmale Fjorde und durch malerische Sunde – die meisten werden von normalen Kreuzfahrtschiffen nicht besucht. Auf dem Weg nach Kirkenes, das fast an der russischen Grenze liegt, werden 34 Häfen angelaufen – hier erleben die Gäste Norwegen hautnah und ohne langweilige Seetage.Nicht nur bei Gästen aus dem Süden hinterlässt die Mitternachtsonne tiefe Eindrücke. Auch viele Norweger hat sie inspiriert – in seinem Roman „Pan“ schrieb Knut Hamsun schon 1894 „Es begann nicht mehr Nacht zu werden, die Sonne tauchte kaum die Scheibe ins Meer hinab und kam dann wieder empor, rot, erneuert, als sei sie unten gewesen und habe getrunken. Wie merkwürdig es mir in den Nächten ergehen konnte, kein Mensch würde es glauben.“...Auf der Postschiffroute kann mann diese magischen Momente nicht nur an Bord erleben – auch Exkursionen und Landausflüge bieten sich dafür an. Wenn bei einer Walsafari die riesigen Meeressäuger im sanften Licht dahingleiten oder Seeadler über dem Raftsund ihre Kreise ziehen, erlebt man die Natur in einem neuen Licht – im wahrsten Sinne des Wortes. Auch wenn die Sommernächte kühl sein können – an den goldenen Schimmer erinnern sich die meisten Menschen, die das Naturschauspiel Mitternachtsonne erlebt haben, lange. Die intensiven Farben und dunklen Schatten bieten außerdem perfekte Motive für dramatische Fotos.Reiseveranstalter ist Hurtigruten GmbH in Hamburg, die Buchung der Reise ist ausschließlich auf www.postschiffreise.de möglich. Eingeschlossen im Reisepreis ist die Anreise ab Deutschland, die Schiffsreise von Bergen über Kirkenes nach Bergen (11 Übernachtungen an Bord) in der gebuchten Kabinenketagorie inkl. Vollpension, die Rückreise nach Deutschland sowie deutschsprachige Reiseleitung.