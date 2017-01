Ein Jahr Wildnis gratis im Wildpark-MV

an der Kasse im Wildpark-MV

auf www.Wildpark-MV.de

Raus aus der Haustür, rein ins tierisch wilde Abenteuer: Mit der Jahreskarte können Besucher den Güstrower Wildpark-MV 365 Tage im Jahr erleben – sooft sie möchten. Mit der Jahreskarten-Aktion können sie zudem ordentlich sparen:Wer bis 31. Januar 2017 zwei Jahreskarten für Erwachsene, auch ermäßigt, kauft, erhält eine Kinderjahreskarte (3-16 Jahre) gratis und spart 15 €.So kann die Familie das ganze Jahr auf Spurensuche im Wildpark-MV gehen und die Bewohner zu jeder Jahreszeit erleben. Übrigens: Auch öffentliche Feste des Wildpark-MV, wie die Oster-Nacht am 14. April 2017 oder das VR-Kinderfest am 1. Juni 2017, sind inklusive.Karteninhaber erhalten bei Vorlage der Wildpark-MV-Jahreskarte in teilnehmenden Zoos und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern einen Rabatt auf den Eintrittspreis. Bitte vor dem Besuch bei der jeweiligen zoologischen Einrichtung informieren, welche konkreten Rabatte gewährt werden.ganzjährig täglich ab 9:00 Uhr geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen.März 9:00 - 18:00 UhrApril - Oktober 9:00 - 19:00 UhrNovember - Februar 9:00 - 16:00 UhrSB-Restaurant täglich ab 10:00 Uhr