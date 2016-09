Blätterfest in Güstrow

Buntes Treiben in der Wildnis – Tauchende Hexe, Basteln mit Naturmaterialien, Kräuterhexe, Puppentheater, Kinderschminken, Kremser, Ponyreiten …Bunt her geht es diesen Sonntag (2. Oktober) beim beliebten Blätterfest im Güstrower Wildpark-MV. Unter dem Motto:“ Buntes Treiben in der Wildnis“ lädt eine Bastelstraße zum Mitmachen ein. Ob Holz, Zweige, Gräser, Blumen, Laub, Kastanien, Heu .... fast alles lässt sich wunderbar verarbeiten. Kulinarisches und Duftendes hält eine Kräutertheke bereit. Am Nachmittag steigt eine tauchende Hexe am AQUA-Tunnel in die Unterwasserwelt des Parks und bringt kleine Überraschungen für die Kinder mit. Weiterhin werden Puppentheater, Kinderschminken, Kremser, Ponyreiten, Schaufütterung bei den Tieren und ein Grillimbiss am Lagerfeuer geboten.Das Blätterfest wird bei schlechter Witterung in den Räumlichkeiten des Wildparks durchgeführt. Es stehen ausreichend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.10:00 – 17:00 Uhr Herbstliches Basteln, Kräutertheke und Kräuterhexe, Kinderschminken, Hüpfburg, Glücksrad, Kremser, Grillimbiss, Knüppelkuchen, Lagerfeuer10:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr Ponyreiten am Biofilter12:00 Uhr Tauchaktion am Aquatunnel13:00 + 15:00 Uhr Puppentheater (15-20 min.)15:30 Uhr Tauchende Hexe am AquatunnelFütterungen und Tierinfos11:00 Uhr Kleine Futterrunde - Treffpunkt Frettchengehege12:00 Uhr Fische13:00 Uhr Große Futterrunde - Treffpunkt Storchengehege(Weißstörche, Damwild, Wildschweine, Auerochsen, Raubtier-WG)14:30 Uhr Bären mit Fred & Frode16:00 Uhr Kaninchen u. WaschbärenTierinfo: 15:00 Uhr Eulentreff (am Eis-Café)Viel Spaß im Wildpark-MV!ganzjährig täglich ab 9:00 Uhr geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen.März 9:00 - 18:00 UhrApril - Oktober 9:00 - 19:00 UhrNovember - Februar 9:00 - 16:00 UhrSB-Restaurant täglich ab 10:00 UhrDer Wildpark-MV (NUP Güstrow) ist verkehrsgünstig am Stadtrand gelegen. Bitte achten Sie in Güstrow auf die Richtungsweiser mit der Aufschrift: „Wildpark-MV“.Bei der Nutzung eines Navigationsgerätes geben Sie bitte die Adresse:Natur- und Umweltpark Güstrow, Primerburg, 18273 Güstrowoder die GPS-Koordinaten: N 53° 47.482 E 012° 13.129 als Ziel ein.Die Parkplätze des Wildparks sind kostenfrei nutzbar.