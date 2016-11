Charmant, humorvoll und schlagfertig

Voller Spannung erwarteten die Weinfreunde am 5. November 2016 im ausverkauften Großen Kursaal im Kurhaus Bad Kreuznach die Bekanntgabe des Wahlergebnisses: „Die neue Naheweinkönigin heißt Katharina Staab.“ Die ersten Gratulantinnen der Weinkönigin waren deren Prinzessinnen, Julia Peitz aus Guldental sowie Silvia Orth aus Bad Kreuznach-Planig.



Alle drei Damen hatten zuvor in Interviews, Spielrunden und Fachbefragungen, die von Nadine Poss aus Windesheim moderiert wurden, ihre persönlichen Bezüge zu Wein und Weinbau erläutert sowie ihr umfangreiches Wissen über die Naheregion und den Weinbau unter Beweis gestellt. Zudem meisterten alle drei die Aufgabe, einen Wein in Englischer Sprache zu präsentieren. Beste Voraussetzungen also, um im Amtsjahr 2016/17 wirkungsvoll für den Nahewein und dessen Heimat werben zu können.



Im Blitzlichtgewitter zahlreicher Fotografen setzten die drei Amtsvorgängerinnen Clarissa Peitz, Franziska Finkenauer und Laura Kunz der neuen Naheweinkönigin und ihren beiden Prinzessinnen die Krönchen auf.



Zum Rahmenprogramm des Krönungsabends leisteten die Clown-Artisten „Francello & Lara Finn“ sowie die Band „LateLonge3“ mit Sängerin Silke Vorrath wertvolle Beiträge.

