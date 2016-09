MyCupOfTea - Ökologischer Premium Tee auf Deutschlandtournee

„Es ist unsere Mission, die Leute über qualitative unterschiede bezüglich Tee aufzuklären und Ihnen die Ursprünge sowie die damit verbundene Tradition näher zubringen“ so MyCupOfTea Geschäftsführer Timo-Noé Chitula. Möchte man die positive Wirkung des Aufgusses der Camellia sinensis (Teepflanze) genießen, so ist biologischer Anbau ein unabdingbares Kriterium. Frei von Pestiziden, Fungiziden und Herbiziden können die im Tee enthaltenen Polyphenole ihre positiven Eigenschaften auf den Organismus übertragen und so zur Fettverbrennung, zur Verbesserung des Hautbildes sowie zur Krankheitsprävention beitragen. Neben dem Bewusstsein für Rückstandfreie Lebensmittel zeichnet das Start-up vor allem eine kompromisslose Transparenz aus, was in der Branche durchaus unüblich ist! Wer im Shop rumstöbert, findet unter den Angaben zu jedem Produkt den jeweiligen Ursprung detailliert beschrieben. Zudem strotzt der Teeblog „Tee-Wissen“ vor wissenswerten rund um den Anbau, Qualitätskriterien und traditionellen Zubereitungsmethoden von Tee! Eine weiteres Indiz dafür, dass Tee in diesem Unternehmen verstanden, gelebt und zelebriert wird.Im Rahmen der Genuss-Trend-Messe „eat&STYLE“ präsentiert sich MyCupOfTea einem anspruchsvollen - kulinarisch versierten Publikum mit seinem Sortiment von ausgewählten Spitzentees! Wer sich von der Philosophie anstecken lassen möchte, oder einfach Lust auf ein authentisch-natürliches Geschmackserlebnis hat, ist herzlich eingeladen an folgenden Termin vorbeizuschauen und natürlich zu probieren:28. Oktober 13:00 – 19:00 Uhr29. Oktober 11:00 – 19:00 Uhr30. Oktober 11:00 – 18:00 Uhr04. November 10:00 – 18:00 Uhr05. November 10:00 – 18:00 Uhr06. November 10:00 – 18:00 Uhr11. November 13:00 – 19:00 Uhr12. November 11:00 – 19:00 Uhr13. November 11:00 – 18:00 Uhr18. November 13:00 – 19:00 Uhr19. November 11:00 – 19:00 Uhr20. November 11:00 – 18:00 UhrWeitere Informationen zu den MyCupOfTea-Produkten finden Sie unter: www.mycupoftea-shop.com