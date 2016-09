Nacht der Wissenschaft an der Muthesius Kunsthochschule

Was ist künstlerische Forschung? Für alle kleinen und großen Entdecker und Interessierten bietet die Muthesius Kunsthochschule ein Programm für die Nacht der Wissenschaft von 17 bis 22 Uhr zum Zuhören, Zusehen und Mitmachen an.Mitmach-Workshops für Comic-Zeichner, Kulturgeschichten rund um das Meer, unter fachkundiger Anleitung ein künstlerische Grafik entwickeln, Kontakte im internationalen Cafè knüpfen, Filmgeschichte erfahren, Kommunikations- designer ausfragen oder dem Filmessay „Translating the Blue“ über die Ozeane im Studio Filmtheater lauschen.Mitmach-Zeichnen-Workshop mit den Comic-Zeichnern des Pure Fruit Teams. Unter dem Titel „Das Ganze und seine Teile“ wird ein vielfältiges, buntes Bild der Kiel Region entstehen.Präsident Dr. Arne Zerbst entwickelt eine kleine Kulturgeschichte „Die Kunst und das Meer“.Besuch und Mitmach-Workshop unter Leitung der Künstlerin Katharina Jesdinsky. Experimentieren sie mit Drucktechniken und nehmen ein eigenes Kunst-Stück mit!Der Künstler Prof. Stephan Sachs zeigt „Translating the Blue“ – Eindrücke einer Forschungsfahrt im Südatlantik , filmisch festgehalten.Ab 20 Uhr schließt sich dort eine Bühnenshow junger Wissenschaftler an.Was versteht man unter visueller Kommunikation und Kommunikationsdesign? Die jungen Designer Vanessa Schnurre und Gerrit Hoffschulte berichten von ihren Erfahrungen, von ihren erfolgreichen Projekten und beantworten Fragen.Ab 17 bietet das „Café International“ Erfrischungen, Kulinarisches, Gespräche und Tipps fürs Studieren und Überleben in anderen Kulturen, und natürlich Kaffe an.Der Shuttle-Bus fährt die Haltestelle Muthesius Kunsthochschule direkt an – der Parkplatz Blumenstraße wird für Autofahrer geöffnet.Mehr Infos unter: