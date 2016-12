Besondere Nikolaus-Vorstellung im MiR!

Am Nachmittag des 6. Dezember spielt das Musiktheater im Revier eine Vorstellung seiner Erfolgsproduktion "Schaf" extra für Menschen aus Gelsenkirchen, die besonderer Aufmerksamkeit und Unterstützung bedürfen.



Ab 16 Uhr werden im Kleinen Haus sowohl die Familien der Gelsenkirchener Wellpappe-Belegschaft zu Gast sein, als auch die Manuel-Neuer-Kids-Foundation sowie Flüchtlingskinder aus verschiedenen Gelsenkirchener KiTas und Kinderheimen. Im Anschluss an die Vorstellung bietet das MiR im Foyer Kaffee, Punsch und Kuchen und wie man hört, wird für die kleinen Besucher auch der Nikolaus dazukommen.



Das Gelsenkirchener Wellpappe-Werk hatte überraschend im Oktober Insolvenz angemeldet und seine 96 Mitarbeiter per Brief über deren Freistellung informiert. Das letzte Gehalt wurde nicht mehr ausgezahlt, obwohl noch bis zum Monatsende produziert worden war. Insolvenzgeld für drei Monate werden die Beschäftigten frühestens im neuen Jahr nach Eröffnung des Verfahrens bekommen können. De facto sind die 96 Mitarbeiter nach ihrer Freistellung noch beschäftigt, so dass auch kein Arbeitslosengeld beantragt werden kann.



Die Manuel-Neuer-Kids-Foundation hatte der bekannte deutsche Nationalspieler und Welt-Torhüter aus Gelsenkirchen im Jahr 2010 ins Leben gerufen. Sie hat sich die Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Aufgabe gemacht, die vornehmlich aus sozial benachteiligten Familien kommen, vielfach auch aus Familien mit Migrationshintergrund.



Das Musiktheater im Revier freut sich am Nikolaustag auf 120 Gäste. „Schaf", eine wunderschöne Geschichte für Alle ab 4 Jahre, ist erst kürzlich mit dem Gelsenkirchener Theaterpreis 2016 ausgezeichnet worden.

