Wurstkreation für Hobbyköche

Ob Mango-Currywurst-Spieße, Blutwurstravioli oder Würstchen-Bier-Ragout – die Wurst erlebt gerade ein echtes Comeback. Während Restaurants den Klassiker neu aufleben lassen und Fleischereien mit individuellen Wurstkreationen locken, greifen sogar Hobbyköche zur Küchenmaschine und produzieren ihre eigene Craft-Wurst. Rauchiger Fleischgeschmack, ein Hauch Knoblauch oder eine fruchtige Note: Eine gute Wurst ist auch pur ein wahrer Genuss – vor allem, wenn sie handgemacht ist.



Wer Craft-Wurst herstellen, also selber wursten möchte, braucht nur einen Fleischwolf und einen passenden Wurstfüller-Aufsatz. Beides gibt es im gut sortierten Haushaltswarengeschäft. Alternativ eignet sich auch eine herkömmliche Küchenmaschine. Jetzt einfach das gewünschte Fleisch in zwei Zentimeter große Stücke schneiden und 30 Minuten tiefkühlen. So lässt sich die Wurstfüllung im Anschluss leichter im Fleischwolf zerkleinern. Als nächstes das Brät nach Belieben würzen. Hier experimentieren Wurstfans mit exotischen Zutaten, wie Koriander, Chili oder Zitronengras.



Doch nicht nur der Inhalt, auch die Wursthülle ist entscheidend. Und die besteht bei einer traditionell handgemachten Wurst aus Naturdarm. In dieser natürlichen Hülle kann die Wurst atmen und bekommt ihr typisches, herzhaftes Aroma. Außerdem macht der Naturdarm gegrillte Wurst schön knusprig und sorgt für den legendären Knackeffekt – da macht jeder Bissen Spaß! Einfach den Darm auf den Wurstfüller ziehen und die Fleischmasse langsam durch den Fleischwolf drücken. Den Darm am Ende zuknoten und durch Drehen in einzelne Würstchen unterteilen – fertig ist die Craft-Wurst! Naturdärme kann man inzwischen in vielen Fleischereifachgeschäften bestellen. (mso)

