Podcast-Start: Wie Manager wieder Kraft und Energie für ihr tägliches Leben bekommen

Meetings, die wie selbstverständlich überzogen werden, bis spät in die Nacht arbeiten, keine Zeit für die Familie, die Freunde schon über Monate nicht mehr gesehen – Monika Meiler kennt diese Management-Themen sehr genau. Sie arbeitet tagtäglich mit Männern daran, dass diese in ihren vielen Rollen – wie Führungskraft, Vater, Sohn, Mitarbeiter – wieder mehr Erfüllung finden. „Mit meinem Podcast möchte ich dazu beitragen, dass Männer erkennen, dass ihr Lebensstil sie mehr Kraft kostet, als er ihnen gibt“, erzählt Meiler.Der erste Podcast erscheint am 18.10 und widmet sich dem Thema „Wer bin ich?“. Denn viele Manager erleben ihren Alltag wie einen Film im Schnelldurchlauf, wissen abends nicht mehr, was sie den ganzen Tag über gemacht haben und verlieren aus den Augen, wo sie eigentlich hin und wer sie sein wollen. „Heute ist der richtige Zeitpunkt, um zu beginnen, der zu werden, der Sie sein wollen“, so spricht Meiler die Männer an und macht damit deutlich, dass gerade jetzt die Zeit reif ist zum Handeln.Abonnieren sollten diesen Podcast Männer, die neue Impulse für ihr Leben und ihren Arbeitsalltag suchen. „Gerade die kleinen Stupse von außen können schon enorm viel bewegen, denn durch Selbstreflexion und Feedback anderer wird das eigene Denken, Fühlen und Handeln bewusster und Handlungsbedarf kann erkannt werden.“ Zum Beispiel beim Thema „Energielosigkeit“. Viele Männer in Führungspositionen haben das Gefühl, keine Kraft mehr zu haben und dass ihre Akkus leer sind. Meiler zeigt hier, dass bereits eine kleine Regulierung schon sehr viel bringen kann und dass die Anpassungen keine 180-Grad-Wendung bedeuten müssen.Nähere Informationen zu Monika Meiler und ihrer Arbeit gibt es unter http://www.monika-meiler.com