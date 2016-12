Mitsubishi glänzt auch im November mit positiven Zahlen

.



- 3.300 Verkäufe

- Plus 9,3 Prozent

- 74 Prozent private Käufe



Für Mitsubishi verlief auch der November in Deutschland alles andere als trist. Mit 3.312 verkauften PKW und L200 wurde das Ergebnis des letztjährigen Novembers um 9,3 Prozent übertroffen. Kumuliert erreichte die Marke mit den drei Diamanten mit 36.488 Einheiten ein Plus von 8,4 Prozent. Der Markanteil beträgt jetzt 1,1 Prozent.



Ohne die nicht in der KBA-Statistik aufgeführten L200 Pick-up Modelle kam Mitsubishi im Jahr 2016 bisher auf 34.806 Zulassungen (Plus 7,4 Prozent).



Bestseller im Mitsubishi Modellprogramm waren im November der Kleinwagen Space Star (rund 1.200 Einheiten) und das Kompakt-SUV-Modell ASX mit mehr als 1.000 Einheiten. Einen besonderen Beitrag zu diesem November-Ergebnis leisteten wiederum die Privatkunden mit einem Anteil von 74 Prozent.



Die Mitsubishi Motors Corporation ist der älteste Automobil-Serienhersteller Japans. Bereits 1917 fertigte das Unternehmen das serienfähige Modell A in Kobe, es wurde von einem 2,8-Liter-Vierzylinder mit 35 PS angetrieben. 1921 begann die Produktion von Leichtlastwagen, 1934 entstand der erste Personenwagen mit Allradantrieb und Dieselmotor, der PX 33. Mit dem Geländewagen Pajero, dessen Wettbewerbsversion zwölf Mal die Rallye Paris Dakar gewann, hat Mitsubishi Geschichte geschrieben. Auch im On-Road-Rallyesport konnte die Marke punkten und gehört mit fünf Titeln als Rallye-Weltmeister zu den erfolgreichsten Autoherstellern dieses Wettbewerbs. Heute ist das Ziel nachhaltiger Mobilität in die Unternehmensstatuten eingebettet. Mit dem Elektrofahrzeug Mitsubishi Electric Vehicle gelang der Schritt in die E-Mobility, der Plug-in Hybrid Outlander ist das erste SUV Plug-in Hybrid mit Allradantrieb.





