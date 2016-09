Mir Tours - Deutschland Tour 2016

Reiseveranstalter Mir Tours, seit über 25 Jahren Organisator von geführten Campingreisen, geht auch in diesem November wieder auf Deutschlandtour. Unter dem Motto „Unterwegs zu Ihnen“ besucht Mir Tours dabei die Ecken der Republik, die nicht traditionell mit den Campingmessen abgedeckt werden. Jeweils am Nachmittag werden die verschiedenen Touren des kommenden Reisejahres präsentiert.2017 finden Sie von 5-tägigen Kennenlernreisen bis hin zu Fernreisen, die 5 Monate dauern eine vielseite Auswahl von Touren, an denen man mit einem normalen Campingfahrzeug teilnehmen kann.Vorgestellt werden u.a. die Reiseklassikern nach Osteuropa wie „Moskau – St. Petersburg“, „Weiße Nächte in St. Petersburg“ und „Im Schein der Mitternachtssonne“ nach Murmansk. Neu im Programm ist eine Reise rund um Moskau „Moskauer Roulette“, überarbeitet wurde die Moldawien Tour. „Birken und Bernstein“ führt Sie in das ländliche Weißrussland und nach Litauen.Auch interessante Ziele in Westeuropa, wie „Portugal von Nord nach Süd“ im Januar, „Korsika–Sardinien“ und „Auf dem Jakobsweg“ im Frühjahr und eine „Pyrenäen-Baskenland“ Reise im September werden Ihnen näher gebracht. „Irland“, „Schottische Highlands“ und „Cornwall“ bieten abwechslungsreiche Programme und oft hochwertigen Übernachtungsplätzen auf den Britischen Inseln.Neben der Reisepräsentation bleibt bei den Veranstaltungen Zeit für individuelle Fragen und Austausch. Das Zusammenkommen mit Interessenten aus der Region und das gemütliche Beisammensein runden das Programm ab.Die Termine sind:16.11.2016 Bad Birnbach18.11.2016 Friedrichshafen / Bodensee22.11.2016 Kassel24.11.2016 Potsdam26.11.2016 Hamburg27.11.2016 OsnabrückDie Details der verschiedenen Standorte, Übernachtungsorte in der Nähe und Parkmöglichkeiten auch für Reisemobile, können Sie auf unserer Webseite einsehen: http://www.mir-tours.de/... Eine Anmeldung ist für die Planung wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich. Die Veranstaltung findet auf alle Fälle statt.Mehr Details unter www.mir-tours.de oder rufen Sie an: 06746-80280.