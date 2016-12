O Tannenbaum, o Tannenbaum… Und was haben Tannenzapfenfische damit zu tun? Weihnachten naht und die Tannenbäume halten Einzug in den Wohnzimmern. Zur gleichen Zeit schwimmen die Tannenzapfenfische im SEA LIFE Königswinter / Sie können sogar selbst Licht erzeugen und bilden damit im Becken eine Art lebende Lichterkette

An den Tannenbäumen bzw. Christbäumen, die zu Weihnachten die heimischen Wohnzimmer schmücken, hängen meist keine Tannenzapfen. Im SEA LIFE Königswinter sind nicht die Pflanzen, dafür aber die umso schöneren Tannenzapfenfische zu sehen.



Sie können im Dunkeln leuchten - wie eine Lichterkette. Dieses ist durch spezielle Leuchtorgane in ihrem Unterkiefer möglich, mit denen sie Licht erzeugen und das Becken zum Strahlen bringen können. Damit locken sie kleine Krebse an, ihre Lieblingsspeise. Tom Lau, Biologe im Großaquarium am Rhein ist begeistert von den Tieren: „Es ist immer wieder besonders zu erleben, welche fantastischen Eigenschaften die Tiere besitzen und sich diese in der Evolution gebildet haben“.



Diese und noch viele weitere spannende Geschichten um die Bewohner können Klein und Groß gemeinsam im SEA LIFE Königswinter entdecken.

Merlin Entertainments Group Deutschland GmbH

Weltweit gibt es derzeit 48 SEA LIFE Aquarien, alleine in Deutschland finden sich acht Standorte in Timmendorfer Strand, Hannover, Speyer, Konstanz, Oberhausen, Königswinter, München und in der Hauptstadt Berlin. Jedes dieser Aquarien umfasst zwischen 30 und 50 liebevoll gestaltete Becken, die vom hüfthohen Rochenbecken bis zum säulenartigen Standaquarium mit Mikroskop-Effekt sehr unterschiedlich sind. Die Besucher erhalten abwechslungsreiche, spannende und auf diese Weise nie da gewesene Einblicke in die Welt unter Wasser. Das absolute Highlight dabei ist ein gläserner Tunnel mitten durch das größte Becken, auch Ozeanbecken genannt. Den Besuchern wird ein spektakuläres visuelles Erlebnis geboten: Sie bekommen einen Rundumblick auf Haie, Rochen und Meeresschildkröten. Die Ozeanbecken enthalten je SEA LIFE Aquarium bis zu 1,5 Millionen Liter tropisches Wasser. An Berührungsbecken erfahren kleine und große Entdecker, wie sich Seesterne und Anemonen anfühlen und Besucherbetreuer erklären ausführlich die Eigenheiten der kleinen Meeresbewohner und nehmen die Scheu vor den unbekannten Lebewesen. Neben den SEA LIFE Aquarien gehören auch andere bekannte Marken, wie LEGOLAND, Madame Tussauds, The London Eye, Dungeons, Heide Park Resort und viele mehr zur Familie der Merlin Entertainments Group. Als Europas größter Betreiber von Freizeitattraktionen belegt Merlin Entertainments weltweit Platz 2. Das Kerngeschäft der englischen Holding sind 111 In- und Outdoor-Attraktionen, 12 Hotels und vier Feriendörfer. Circa 26.000 Mitarbeiter sind in 23 Ländern in Europa, Asien, den USA und Australien im Einsatz, um den weltweit knapp 63 Millionen Besuchern einzigartige Erlebnisse zu bereiten.





