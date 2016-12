Misswahl beim FANCLUB-Fest am 22. April 2017: Wer wird Miss Meckatzer 2017?

Sie wird zwei Jahre Botschafterin der Meckatzer Löwenbräu bei öffentlichen Veranstaltungen und Messen sein.

Sie wird die Lebensart der Meckatzer über die Region hinaus-tragen und sich Wissen aneignen, das ihr auch über die Amtszeit hinaus ermöglicht, immer wieder für Meckatzer tätig zu sein.

Sie wird zu den Bier- oder Hopfen- Königinnen-Treffen der Region eingeladen.

ein professionelles Fotoshooting

ein Dirndl ihrer Wahl im Wert von 300 € von Trachten Schaber und

dazu passend ein Edelweiß-Halsschmuckband im Wert von 250 Euro von der Schmuckmanufaktur Hollfelder aus Oberstaufen

eine Vergütung für jeden Auftritt

Meckatzer Haustrunk (2 Kisten Getränke nach Wahl pro Monat) während der kompletten Amtszeit

viele neue Kontakte, Erfahrung und Wissen sowie ein Brause-minar, damit sie über die Meckatzer Bierspezialitäten Bescheid weiß.

Meckatzer sucht Frauen, die sich trauen – nicht zu heiraten, sondern eine langjährige Verbindung mit Meckatzer einzugehen, denn am 22. April 2017 wird die neue Miss Meckatzer 2017 gewählt. Die kommende Miss wird mittlerweile die 10. junge Dame sein, die nach der amtierenden Miss Laura Osswald aus Kressbronn (im Bild) Botschafterin der Brauerei sein darf. Bewerben können sich bieraffine Damen ab 18 Jahren, die gerne regionale Lebensmittel und ihre Heimat mögen. Sie sollten einen PKW-Führerschein haben, kommunikativ sein und gerne auf Menschen zugehen:Mit Hilfe eines Online-Bewerbungsformulars (zu finden unter www.meckatzer.de im Bereich Aktuelles/News ) und einem Film, in dem sich die Kandidatinnen vorstellen sollen (mit dem Handy leicht zu machen) wird bereits erstes Wissen zur Brauerei und zur Motivation abgefragt. Alle Kandidatinnen werden auf der Meckatzer facebook-Seite vorgestellt und die Online-Community gibt mit einem „Gefällt mir“ eine erste Bewertung der Kandidatinnen ab (je früher desto mehr „likes“!). Drei Endkandidatinnen für den 22. April werden dann durch die Brauerei anhand einem Telefoninterview ausgewählt. Am 22. April selbst wird die Fangemeinde ihre neue Miss Meckatzer wählen.Die Brauerei freut sich auf viele Kandidatinnen!