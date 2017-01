Flüssige Geschichte: Meckatzer Bock ab Februar auch aus der Flasche

Meckatz. Stark eingebraute Bockbiere haben bei der Meckatzer Löwenbräu eine lange Tradition – den Meckatzer Bock gibt es bald auch in der Flasche: Auf vielfachen Wunsch haben die Meckatzer Braumeister das dunkle, untergärige Starkbier schon im letzten Jahr wieder aufleben lassen – ausschließlich zur Fastenzeit, ausgeschenkt aus dem Fass in ausgewählten Gastronomien. Nachdem er so gut ankam, wird er ab Februar erstmalig auch in der Flasche zu finden sein – mit dem ursprünglichen Etikett und ausschließlich im ausgewählten Getränkehandel, solange der Vorrat reicht.



Nach „einpöck‘scher Brauart“

Für Viele neu: Bockbiere stammen ursprünglich nicht aus Bayern. Schon 1351 wurden in Einbeck bei Hannover kräftige Biere eingebraut, die wegen ihres hervorragenden Geschmacks bis nach Bayern exportiert wurden. Dort wurde das Bier „nach einpöck'scher Brauart” in München schnell heimisch. Und da die Münchner praktisch sind, blieb es nicht bei der Bezeichnung; das Bier wurde zum „Bock”. Doch nicht nur weltliche Braumeister verstanden es, ein starkes und wohlschmeckendes Bier zu brauen. Auch die Geistlichen in den Klöstern Süddeutschlands wussten natürlich, wie sie ihr täglich Brot durch flüssige Nahrung verfeinern konnten; vor allem in der Fastenzeit, wenn die schon schmale Kost noch spärlicher wurde. Denn „Flüssiges bricht Fasten nicht”: Das schmackhafte, kräftige und dank seiner Inhaltsstoffe auch nahrhafte Bockbier half, die mageren Wochen zu überstehen, tröstete den knurrenden Magen und letztlich auch die Seele. (Quelle: Deutscher Brauerbund).



Den Mönch entdeckt man übrigens noch auf dem Original-Etikett aus den 1930-er Jahren (siehe Bild 2) des Meckatzer Bock. In der Version 2017 wurde dieser – aus Rücksicht gegenüber dem weiblichen Geschlecht und auch der Geistlichkeit – weggelassen.



Bild 1: Der Meckatzer Bock in der 0,33 l-Flasche: Mit einer Stammwürze von 16,8 % und einem Alkoholgehalt von 7,1 % ist der Meckatzer Bock ein Bier für besondere Gelegenheiten; deshalb wird auch nur wenig davon gebraut. Er beeindruckt mit seiner dunklen, kastanienbraunen Farbe und seinem sahnig-satten Schaum. Im Antrunk zeigt er sich süßlich-malzig mit deutlichen Anklängen von Röstaromen. Acht sorgsam ausgewählte Malze und zwei Hopfensorten sorgen für einen kräftigen Malzkörper und eine dezente Hopfennote – er passt besonders gut zu würzigem Käse, saftigen Steaks, Wild oder auch süßen Nachspeisen.

