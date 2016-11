Hotels auf Island: McHOTEL.de findet gute & preiswerte Angebote

An die 30 Vulkane durchziehen die größte Vulkaninsel der Erde: Zahlreiche Lavafelder oder Geysire zeugen von der Macht der Natur und prägen das Bild der Insel. Der große Geysir im südlichen Haukadalur-Tal ist dabei eines der bekanntesten und größten Natur-Denkmäler. In regelmäßigen Abständen stößt die Quelle heiße Wasserfontänen aus und lädt so zum Staunen ein.



Auch die im Tal gelegene Thermalquelle Blesi ist aufgrund ihrer leuchtend blauen Färbung einen Besucht wert. Nicht weniger sehenswert ist der Wasserfall Gullfoss, der im Winter teilweise gefriert und dadurch imposante Eiswände bildet. Der Geysir Strokkur, das Ertränkungsbecken Drekkingarhylur oder der Wasserfall Öxarárfoss sind weitere Naturphänomene, die weltweite Berühmtheit erlangt haben.



Wer alle diese Sehenswürdigkeiten auf einem Tagesausflug erleben will, kann sie auf der rund 300 Kilometer langen Reiseroute ‚Gullni hringurinn‘ (wörtlich: Der goldene Ring oder Die goldene Rundfahrt) besuchen.



Ausgangspunkt der goldenen Rundfahrt ist die isländische Hauptstadt Reykjavík, welche das kulturelle Zentrum Islands darstellt. Touristen finden hier etwa das ‚Museum für das kulturelle Erbe Islands‘ oder das ‚Einar-Jónsson-Museum‘, das dem gleichnamigen isländischen Bildhauer gewidmet ist. Musikliebhaber können im Konzerthaus Harpa oder auch in den vielen kleinen Bars isländische Musik lauschen.



Schnelle und günstige Flüge für einen Trip nach Island gibt es bereits ab 274 Euro p. P.* mit bmibaby, gefunden auf Discountflieger.de.



Drei gute und günstige Hotels in Reykjavík – gefunden mit dem Preisvergleich McHOTEL.de



o Apartment K (4*): Im Stadtzentrum gelegen, ist Apartment K der ideale Ausgangspunkt für den Besuch von Sehenswürdigkeiten und den Genuss des Nachtlebens von Reykjavík. Eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück kostet ab 109 Euro.



o Hotel Cabin (3*): Zwischen einer Reihe von Sehenswürdigkeiten, Boutiquen und Gastronomien gelegen, ist Hotel Cabin ideal für Gäste, die Reykjavík und die Umgebung entdecken wollen. Eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück kostet ab 89 Euro.



o Hilton Reykjavik Nordica (4*): Hilton Reykjavik Nordica ist ein trendiger Ausgangspunkt für Reisende, die Reykjavík besuchen und liegt in der Nähe von allen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, die die Gegend zu bieten hat. Eine Übernachtung im Doppelzimmer kostet ab 168 Euro.



