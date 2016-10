Innovativ auf die Straße / marbet begeistert Toyota mit herausragender Kreativität

Mit dem neuen Toyota C-HR möchte der größte Automobilhersteller der Welt, Toyota, neue Zielgruppen erschließen. Für die Kommunikation im deutschen Markt wurde deshalb ein Pitch unter drei Agenturen ausgerufen, den marbet durch sein innovatives und passgenaues Konzept für sich entscheiden konnte.



„Mit diesem Konzept hat uns die Agentur überzeugt. Wir gehen neue Wege in der Kommunikation und das Konzept hat genau den Spirit, den wir in den nächsten Jahren umsetzen wollen, auf den Punkt getroffen“, so Sevilay Gökkaya, General Manager Marketing bei Toyota.



Die Künzelsauer Kommunikationsprofis begeisterten mit der Entwicklung eines eigenen Kreativitäts- und Innovations-Festivals in Berlin. Ingo Schwerdtfeger, Geschäftsführer der marbet: „Der neue Toyota C-HR ist ein innovatives Fahrzeug mit jeder Menge neuer Ideen. Und genau darum geht es auch in unserer Kommunikation. Mit Berlin Mitte haben wir einen Ort gefunden, der derzeit zu den angesagtesten Orten der Welt zählt. Berlin ist hip. Und deshalb für uns und Toyota ‚the place to be’. Das Rahmenprogramm vor Ort – und die bundesweite Kommunikation über alle Medien – tun ihr übriges, damit die Markteinführung ein voller Erfolg wird. Mit Popular Communication aus Hamburg haben wir für dieses Projekt den richtigen Kooperationspartner an unserer Seite. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit einem Kunden, der bereit ist, für neue Erfolge neue Wege zu gehen.“



Neben dem im Oktober stattfindenden Festival sind zahlreiche Maßnahmen rund um das Festival geplant – von Radiospots, über Ambient, Social Media bis hin zum Kooperations-Marketing, was dazu beitragen soll, den modernen Anspruch von Toyota für die neue Marke einprägsam zu vermitteln.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Über die marbet Marion & Bettina Würth GmbH & Co. KG

Events & Incentives, Kreation & Entertainment, Business & Premium Travel sowie Privatreisen - das sind die marbet Geschäftsfelder. 20 Jahre Agenturerfahrung, kreative und konstante Umsetzungsqualität, weltweite Netzwerksynergien und hohe Liquiditätskraft sowie die tiefe und ehrliche Leidenschaft für Live-Kommunikation sind das entscheidende Kapital, von dem namhafte Kunden aus Industrie, Handel und Dienstleistungssektor profitieren. Aktuell betreuen 170 Mitarbeiter ein breites Kundenspektrum, das sowohl globale Marken als auch regionale Unternehmen umfasst. Mit konsequenter Kundenorientierung und partnerschaftlicher Kooperation werden die erfahrenen marbet Spezialisten den hohen Ansprüchen einer sich rasant entwickelnden Branche immer wieder aufs Neue gerecht. Die Agentur gehört zu den Top 7 der deutschen Live-Kommunikationsagenturen und ist Mitglied im Branchenverband FAMAB. Sie ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und mit Büros in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien international aufgestellt.



Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers