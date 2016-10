Die Lernwerkstatt Voigt/Akademie für Lernmethoden wird 10 Jahre alt

Es wird das Highlight des Jahres in der Akademie für Lernmethoden. Wir feiern am 19./20.11. unser 10jähriges Bestehen.Wir laden all unsere Fans und Freunde aus ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus ein. Mal sehen, wer den weitesten Anreiseweg hat. Der bekommt nämlich eine besondere Überraschung. Sicher kannst du dir denken, dass zum Fest die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen. Das steht jetzt schon fest:Sorge bereitet uns im Moment noch die Art und Weise, wie wiranordnen. Tatsächlich brauchen wir dazu eine ganze Schule, unsere Partnerschule in Fürstenwalde. Eine logistische Herausforderung. Es wird ein tolles Quiz dazu geben.Täglich kommen neue Aktionen hinzu, zum Glück auch Helfer, die uns auf dem Fest unterstützen. Die Tombola ist prall gefüllt mit Preisen. Im Moment wird noch gestritten, wer die Lesungen zu meinem Kinderbuch Tommy Tropf machen darf. Gesucht wird unter anderem der. Im vergangenen Jahr kam der Weltmeister aus dem Ruhrgebiet. An diesem Wochenende führen wir eine Deutschlandmeisterschaft durch. Zum ersten Mal mit unserem Spiel Speedolino Klassik.Gestern habe ich ein weiteres Großspiel „Fantasia“ gebaut, das dann unsere Gäste hoffentlich mit Begeisterung spielen werden. Diesind ganz neue Kreationen. Außerdem geht es darum, phantastische Gigi- Bauwerke zu konstruieren.Es wird mehreregeben, die parallel laufen, aber zum Teil wiederholt werden, so dass niemand seine Lieblingsthemen verpasst. Am Sonntag starten wir mit einem Mindmap- Seminar bereits um 10.00 Uhr. Anmeldung hier. Fallsgebraucht wird- wir haben mit dem Hotel Kaiserhof in Fürstenwalde einen sehr guten Partner an der Hand. Da können wir gerne behilflich sein.Gefeiert wird am 19./20.11. in 15517 Fürstenwalde, Eisenbahnstr. 19Sa: 11.00-18.00 Uhr So: 10-18.00 Uhr