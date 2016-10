Vegane Gerichte erobern die Inoga-Showbühne

Der Klimawandel schreitet immer weiter fort, ein Lebensmittelskandal jagt den nächsten … Nicht ohne Grund nimmt der Veganismus als alternative Ernährungsform auch auf der diesjährigen Inoga eine zentrale Rolle ein.



Einblicke in die Kunst einfacher, moderner, rein pflanzlicher Ernährung



Mit einem gesonderten veganen Bereich inklusive Showbühne erweitert die Inoga 2016 ihr Spektrum um die derzeit sicherlich interessanteste und meist diskutierte Entwicklung in Gastronomie und Handel. In Halle 2 können Besucher entdecken, wie einfach tierische Produkte bereits heute durch pflanzliche Zutaten ersetzt werden. Ob direkt an den Ständen oder auf der Bühne beim Showkochen, jeder kann sich selbst vom Geschmack rein pflanzlicher Produkte überzeugen.



Thüringens Wirtschaftsminister kocht, Marc Neblung führt durchs Programm



Auf der Showbühne werden über alle vier Tage hinweg Rezepte aus dem neu erschienenen Kochbuch „Vegan durch den Tag“ (erschienen in der Weimarer Verlagsgesellschaft) zubereitet und verkostet. Neben verschiedenen Köchinnen & Köchen wird sich auch Thüringens Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Herr Wolfgang Tiefensee als Showkoch versuchen. Am Samstag um 14 Uhr wird er den Besuchern Süßkartoffel-Kürbis-Burger servieren. Assistiert wird er dabei von Anastasia Hartung.

Durch das Programm führt Moderator und Schauspieler Marc Neblung, bekannt z.B. aus dem „Tatort Erfurt“ (2014/2015).

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Über die LeHA GmbH

Die LeHA GmbH ist ein kleines, innovatives Unternehmen aus dem südlichen Sachsen-Anhalt mit Firmensitz direkt im Zentrum der nördlichsten Weinregion Deutschlands, dem Saale-Unstrut Tal.



Seit dem Jahr 2002 ist LeHA auf dem deutschen Lebensmittelmarkt tätig und kann dabei auf eine wahre Erfolgsgeschichte zurückblicken. Bestrebt dem Lebensmittelmarkt durch eine hohe Innovationskraft ständig neue Impulse zu geben, konnte man sein Produktportfolio ständig ausbauen und weiterentwickeln. So war man in der Lage den Verbrauchern immer wieder neue Mehrwerte für eine gesunde Ernährung anzubieten.



Der Schwerpunkt der geschäftlichen Tätigkeit liegt dabei auf rein pflanzlichen Produkten. Durch die ausschließliche Verwendung von geschmacksneutralem Pflanzenfett war man in der Lage, unter der Marke "Schlagfix" geschmacksechte, gesunde, nachhaltige und leicht verträgliche Milchersatzprodukte anzubieten.



Weniger Kalorien, perfekt verarbeitbar, laktosefrei, ohne Gluten und Cholesterin... Argumente für die pflanzlichen Produkte von Schlagfix gibt es viele. Über breite Listungen im deutschen Einzelhandel gelang ein stetiges Wachstum. Heute zählen zu unseren Kunden bspw.: Edeka, Rewe, Kaufland, Real, Globus, Bela, Coop, Tegut, und Netto. Auch einzelne Kliniken und Krankenhäuser, wie bspw. das Universitätsklinikum Göttingen beliefern wir bereits mit unseren Produkten.



Heute ist Schlagfix eine der bekanntesten und beliebtesten Marken im stark wachsenden Segment veganer Produkte. Aufgrund der hohen Koscher- und Halal-Zertifizierung unserer Schlagfix-Produkte exportieren wir unsere Artikel außerdem u.a. erfolgreich nach Israel.



Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers