„Vegan durch den Tag“ – erstes veganes Schlagfix Kochbuch wird vorgestellt

Am 14. Oktober 2016 stellt die LeHA GmbH im Rahmen eines „Presse-Brunchs“ im Bistro Gartenliebe in Weimar offiziell ihr erstes Kochbuch „Vegan durch den Tag“ vor.



Im Buch werden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Schlagfix Produkte an über 80 innovativen Rezepten vom Frühstück bis zum Abendessen dargestellt. Der Leser erfährt, wie er mit normalen Artikeln aus dem Supermarkt leckere und gesunde Rezepte einfach selbst zu Hause zubereiten kann.



Dazu präsentieren gleich zwölf Köchinnen und Köche ihre Lieblingsgerichte mit Schlagfix. Neben bekannten Namen wie Björn Moschinski, Carsten Kuschel oder Andreas „Bär“ Läsker bereichern Natalia Soares (Brasilien) und Tom Franz (Israel) das Buch mit exotischen Rezeptideen.



In Zusammenarbeit mit der Peta, der weltweit größten Tierrechtsorganisation, werden darüber hinaus die Vorteile einer rein pflanzlichen Ernährung kurz im Buch erläutert. Nicht ohne Grund ist vegane Ernährung mittlerweile in aller Munde. Die positiven Auswirkungen einer rein pflanzlichen Ernährung auf Gesundheit, Umwelt und Tierschutz sind wissenschaftlich fundiert und bestens dokumentiert.



Kurz gefasst:



Was? Pressebrunch zur Vorstellung des Kochbuchs „Vegan durch den Tag“

Wo? Gartenliebe Weimar, Große Kirchgasse 2, 99423 Weimar

Wann? 14.10.2016, 11 bis 16 Uhr

Über die LeHA GmbH

Unter der Marke Schlagfix vertreibt LeHA seit über 10 Jahren innovative vegane Milchersatzprodukte für den deutschen, europäischen und israelischen Lebensmittelhandel.



Mittlerweile ist Schlagfix eine der bekanntesten und beliebtesten Marken für vegane Ernährung in Deutschland.



