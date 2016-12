Illegale Luchstötungen: BJV bestärkt wiederholt Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und bekräftigt seine bereits gestellte Strafanzeige

Der Bayerische Jagdverband (BJV) bekräftigt mit Nachdruck die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Falle der illegalen Luchstötung im Bayerischen Wald. Die gestrige Ausstrahlung der ARD unter dem Titel „Hinterhalt im Luchsrevier“ veranlasst den BJV hierzu.Präsident des Bayerischen Jagdverbandes, Prof. Dr. Jürgen Vocke, MdL a.D., distanziert sich in aller Form von derartigen kriminellen Machenschaften:Der BJV unterstützte die Staatsanwaltschaft bereits zu Beginn der Ermittlungen unter anderem mit dem Aushängen und Verteilen von Fahndungsplakaten sowie mit einer Aufforderung an alle Jägerinnen und Jägern, Hinweise zum Fall dringend an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten.Zudem hat die Naturschutzstiftung des BJV, die Wildland-Stiftung Bayern, auch im Namen des BJV, im Falle der illegal getöteten Luchse im Bayerischen Wald bereits Mitte des Jahres 2015 Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Diese Anzeige bekräftigt der BJV hiermit nochmals in aller Deutlichkeit.Anlage: Fahndungsplakat an der Eingangspforte der Geschäftsstelle des Bayerischen JagdverbandesBayerischer Jagdverband www.jagd-bayern.de BJV Service GmbH www.bjv-service.de BJV Frischlinge (für Kinder und Jugendliche) www.bjv-frischlinge.de Wildland Stiftung Bayern www.wildland-bayern.de BJV-Landesjagdschule jagdschule@jagd-bayern.de