Winterzauber am Port-Louis-Platz

Nur noch wenige Wochen, dann steht die Vorweihnachtszeit vor der Tür. Kinderkarussell, Schmalzkuchen, Mandeln, Nüsse, Crêpes, Poffertjes, Glühwein und Imbissstand: Auf dem Port-Louis-Platz in der Bummelallee macht vonbisder Bad Harzburger Winterzauber der Familie Zech wieder Station. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 10.30 bis 19.30 Uhr sowie sonntags und feiertags von 12 bis 19.30 Uhr. Am 24. Dezember ist der Winterzauber nur von 10.30 bis 14 Uhr, am 1. und 2. Weihnachtstag von 13 – 19.30 Uhr, 31. Dezember von 10.30 bis 16 Uhr und Neujahr von 13 – 19.30 Uhr geöffnet.Weitere Informationen sind bei der Tourist-Information, Nordhäuser Straße 4, 38667 Bad Harzburg, Tel. (0 53 22) 7 53 30, info@bad-harzburg.de und www.bad-harzburg.de zu erhalten.