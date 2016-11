Auf die Kufen, fertig, los

Der Winter kommt und mit ihm die bei Jung und Alt beliebte Frei-Eisbahn. Zwischen Sole-Therme mit Sauna-Erlebniswelt und Wohnmobil-Stellplatz beginnt am, wieder die „Eiszeit“. Um 15 Uhr heißt es „Bahn frei!“ auf dem spiegelglatten Untergrund der Frei-Eisbahn. Voraussichtlich bis zum 26. Februar 2017 können die Besucher ihre Pirouetten auf dem Eis drehen. Jeden Samstag in der Zeit von 17 – 20 Uhr findet die Eisdisco statt. Die kleinen Besucher können sich auch in diesem Jahr wieder auf den Besuch vom Nikolaus freuen. Wer seinen Stiefel füllen lassen möchte, muss diesen am 04. oder 05. Dezember an der Eisbahn abgeben.Montag - Donnerstag 10-18 Uhr (ab 4. Januar 2017 12-18 Uhr); Freitag, Samstag 10-20 Uhr; Sonntag 10-18 Uhr; 24. Dezember 10-12 Uhr; 25. und 26. Dezember 12- 20 Uhr; 31. Dezember 10-20 Uhr; 1. Januar 2017 12-20 Uhr.Weitere Informationen sind bei der Tourist-Information, Nordhäuser Straße 4, 38667 Bad Harzburg, Tel. (0 53 22) 7 53 30, info@bad-harzburg.de und www.bad-harzburg.de zu erhalten.