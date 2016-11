Winterwelt Birkenried, 25. bis 27. November 2016

Das romantische Gelände des Kulturgewächshaus steht unter dem Motto „Winterwelt Birkenried“. Vom 25. bis 27. November zelebriert die Winterwelt Birkenried mit Markt, Live-Musik, einer großen begehbaren Kunstinstallation, täglicher Feuershow und natürlich auch mit Feinem und Deftigem zu Essen ein abwechslungsreiches Erlebnis.Bei dieser Vielfalt auf diesem wunderschönen Gelände zwischen Günzburg und Gundelfingen präsentiert sich die Winterwelt Birkenried nicht als Glühweinorgie sondern legt Wert auf emotionsgeladene Erlebnisse in einem eher familiären Rahmen. Verschiedene Musiker lassen den Alltag abtropfen, ein gemütlicher Zauberer bringt Samstag und Sonntag die Kinderaugen zum Leuchten, Feuerspucker lassen täglich den Atem anhalten und die große Kunstinstallation verrät ihr Geheimnis nur, wenn man durch einen langen Tunnel hineinschlüpft. Auch der kleine erlesene Markt birgt Regionales und Internationales. Vom Günzburger Honig über indische Tücher, handgeschmiedeten Tuareg-Schmuck aus Silber und afrikanische Textilien bis zu kleinen und großen Steinskulpturen und großflächigen Bildern und Kunstwerken ein breites Spektrum, um nur einige Angebote zu nennen. Dabei lädt der illuminierte Skulpturenpark zu kleinen Wanderungen ein, nach denen man sich doch den obligatorischen Glühwein bei Gulaschsuppe, Krustenbraten, Thai-Spezialitäten oder Schupfnudeln gönnen darf.Opening mit spektakulärer Feuershow, Live-Musik in der Galerie Lärchenhaus, 20 Uhr Konzert im Kariba, Markt im Kulturgewächshaus,Elmaro der Zauberer im Kulturgewächshaus, 18 Uhr Feuershow, Live-Musik bis in den späten Abend im Lärchenhaus, Markt im KulturgewächshausMarkt und Kulinarisches, 14 Uhr Live-Musik mit dem Finnen Mäkkelä, 15 Uhr die Samba-Nikoläuse, 16 Uhr Elmaro der Zauberer, 17 Uhr Live-Musik mit Helge Buchfelner, 18 Uhr Feuershow. Danach Ende der Winterwelt/WeihnachtsmarktUm den Künstlern und Akteuren eine angemessene Gage zahlen zu können, wird zur Winterwelt Birkenried ein kleiner Obulus abverlangt:Erwachsene 4€, Jugendliche 12-17J. 2€, Kinder bis 11 J. Eintritt freiVom 28. November bis zum 3. Dezember kann Birkenried zu einer romantischen Weihnachtsfeier reserviert werden, denn wir wurden vielfach angesprochen, Firmen, Firmenabteilungen oder Familien diese Möglichkeit in unserem schönen Ambiente anzubieten. Eine Herausforderung für uns, die wir gerne annehmen.Für kleine Gruppen können Tische, für große Gruppen ganze Bereiche in unseren verschiedenen Themenwelten reserviert werden. Die Platzzahl ist begrenzt. Dafür haben wir verschiedene Themenwelten geschaffen: Exotisch, Candlelight-Atmosphäre oder rustikal. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Catering-Stände auf dem Gelände mit exotischem oder gut bürgerlichem Angebot. Reservierung notwendig: http://www.winterwelt.birkenried.de/reservierung.htm