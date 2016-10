Kulturgewächshaus Birkenried: 22. Oktober: Burr & Klaiber, 23. Oktober: Saxophonquartett Mainz 04

22. Oktober 20 Uhr:„LOUISIANA - THE DEEP SOUTH“. Zydeco Annie gehört zu den glänzenden Perlen der Region, die mit der Südstaatenmusik „Zydeco“ vor Jahren ein bislang wenig bekanntes Musik-Genre für sich und auch für das hiesige Publikum entdeckt hat. So wurde die schwäbische Profimusikerin Anja Baldauf zur leibhaftigen Zydeco Annie und taucht mit ihren Swamp Cats in die Cajun- und Zydecomusik Louisianas ein. Am 22. Oktober 20 Uhr erlebt man Zydeco Annie und ihre mitreißende Musik wieder im Kulturgewächshaus Birkenried.Mit jedem Lied erzählt Sie vom DEEP SOUTH Louisianas und trägt diese Magie weiter. Die Weite der Baumwollplantagen, heiße Nächte in den Bars von New Orleans, kreolische Lebensfreude , mystische Voodoo Klänge aus den Sümpfen, dorthin entführt Sie Zydeco Annie mit Ihrer Formation.Swamp Cats - Längst gilt die Band als eine der besten europäischen Cajun- und Zydecobands, neben nicht wenigen Auszeichnungen zeugt ein immer voller Terminplan und stets begeistertes Publikum von der Popularität und künstlerischen Qualität dieser Formation.Eintritt: 16,-/18,-€, erm. 14,-€Reservierung: tickets@birkenried.de Tel.: 08221-24208 (AB)Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenInfos und Kontakt: www.birkenried.de 23. Oktober 14 Uhr: 1.Das „1. Saxophonquartett Mainz 04“ ist ein gemischtes Doppel am Saxophon, das es sich zur Aufgabe macht, beeindruckende Musik mit sportlichem Esprit zu verbinden. Am 23. Oktober 14 Uhr kann das Birkenried-Publikum das Quartett zum ersten Mal erleben.Die vier Spieler/innen rufen bei jedem Event mit ihren Instrumenten und der Crossover-Musik heftige Emotionen hervor: Mit höchster Beweglichkeit und leidenschaftlicher Ausdauer umspielen sie engagiert gegnerische Griffkombinationen und schrauben sich mit gigantischer Spielfreude, perfektem Harmoniefluss und fesselnden Grooves souverän in die Championsleague der Saxophonquartette.Das Spielfeld von Mainz 04 sind sowohl Arenen wie auch Hinterhöfe, TV-Sendungen und Kongresse. „Gedopt“ werden die Vier mit Speed-Dixie, betörendem Swing und einer (weißen) Linie Jazz. Dabei machen die Musiker nicht einmal vor den Drogenküchen von Metallica und AC/DC halt. Gleich zu Beginn des Konzertes gibt es die Rote Karte für Langeweile.Eintritt frei, es wird gesammelt.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenInfos und Kontakt: www.birkenried.de