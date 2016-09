9. Oktober ab 11 Uhr: "Saisonabschluss Little Zim"

Ein wenig Wehmut ist beim Abschied des letzten Bildhauers des Jahres in Birkenried immer zu spüren, auch wenn sich dieser sicherlich sehr auf das Wiedersehen mit seiner Familie in Simbabwe freut. Nach dem jungen Talent Rizimo Chiwawa und der abstrakt arbeitenden Bildhauerin Ronika Tandi hat in den letzten drei Monaten Michael Kasvinge in Birkenried an Skulpturen gearbeitet und Workshops für Firmen, Schulklassen, Lehrerkollegien und Einzelpersonen gegeben. Dabei sind viele hübsche kleine und größere Skulpturen entstanden und alle Teilnehmer haben Eines gelernt: Mit sich selbst und dem Stein Geduld zu haben.Zum Abschied von Michael und der Bildhauersaison spielt die kleine Formation der Simbabwe-Band Pamuzinda. Und für Afrikafans und wissbegierige Gäste zeigt eine Diaschau Landschaft, Kunst, Kultur und Leben in Simbabwe. Ab 11 Uhr bietet das Little Zim fürs körperliche Wohlbefinden einen Brunch.Info und Kontakt: www.littlezim.de littlezi@birkenried.de 08221-368 404Das Little Zim ist in Birkenried, an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen