9. Oktober 14 Uhr: Trailhead

Trailhead präsentiert wunderschöne eigene Songs, die ein wenig an die Folksongs der 60er/70er Jahre erinnern. Doch Trailhead, der Berliner Tobias Panwitz, hat dafür seinen eigenen modernen Stil entwickelt. Am 9. Oktober 14 Uhr können die Birkenried-Gäste seine Musik zum wiederholten Male erleben.Neben der Musik sind Reisen die zweite große Leidenschaft von Trailhead und diese Leidenschaft ist in seinen Songs deutlich zu spüren. Mehr noch, hier ist Trailhead geerdet und RP-ONLINE.DE gibt den passenden Rat: „Wer auf Wanderschaft geht, sollte dabei auf jeden Fall die Musik von Trailhead im Gepäck haben.“Ausgereiftes Songwriting und klarer Sound, vor Melodie und Intimität strotzende Songs und Assoziationen die einen in die Staaten zu Bob Dylan oder die alternativen Country-Szene führen. Alles klingt hier offen, nach Weite und Himmel.Eintritt frei, es wird gesammeltDas Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenInfos und Kontakt: www.birkenried.de