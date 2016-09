8. Oktober 20 Uhr: "Kamasutra" Live On Stage im KARIBA, Birkenried

Im KARIBA, dem Eventbereich der Galerie Little Zim in Birkenried findet am 8. Oktober 20 Uhr parallel zum Konzert im Kulturgewächshaus Birkenried mit „Kamasutra“ ein weiteres Konzert statt. „Kamasutra“ rockte Krumbach und Umgebung schon in den 60er- und 70ern und feiert nun bereits seit einigen Jahren ein anhaltendes Comeback. Den stets ausverkauften Tanzevents hat die Band aus Krumbach seit 2013 ein weiteres Format hinzugefügt: die „Kamasutra Akustik-Konzerte“Infos: www.kamasutra-die-band.net Einlass: 20:00 Uhr Abendkasse: 12 €Reservierung: info@kariba-birkenried.de Das KARIBA Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenInfos und Kontakt: www.kariba-birkenried.de