5. Oktober 20 Uhr: "Spirit of Smokie" mit Dean Alan Barton

, die in den 70er Jahren mit Hits wie "If you think you know how to love me", "I'll meet you at midnight", "Living next door to Alice", "Wild Angels" und vielen mehr die Charts stürmten. Genau diesen Sound kann man am Abend des 5. Oktober in Birkenried wieder erleben. Das Opening zu diesem Abend liefern „ER & Band“ mit gefühlvollen Songs aus eigener Feder.Wer bei dem Namen 'Smokie' allerdings an langweilige Schmuserocker denkt, der hat sich geirrt: Schon damals steckte jede Menge Rock'n Roll in den Jungs, die mit emotionalen und mitreißenden Gitarrenklängen, aber vor allem ihrem einzigartigen Satzgesang und der unverkennbaren Reibeisenstimme des damaligen Sängers Chris Norman ihre Fans begeisterten.Nach dem Ausstieg von Chris Norman fand die Band einen würdigen Nachfolger: 1986 läutete Alan Barton als Leadsänger die neue Ära von 'Smokie' ein und prägte mit sechs veröffentlichten Alben das Gesicht dieser Weltklasseband bis es für die Band zu einem schrecklich abrupten Ende kam.Denn nach dem tragischen Unfalltod von Alan Barton 1995 wurde es still um 'Smokie'.Heute steht Dean Barton, Alan Bartons Sohn, der diese unverwechselbare raue und doch gefühlvolle Stimme seines Vaters geerbt hat, als Frontmann auf der Bühne von SPIRIT OF SMOKIE.drei Musiker aus der Region Günzburg und Augsburg, auf der Bühne. In Birkenried keine Unbekannten mehr, die das Publikum mit ihrer ausgesprochen persönlichen Musik schon mehrmals begeistert haben. Sie erzählen in ihren selbst geschriebenen Songs von Freude und Schmerz, Liebe, Zweifel und Sehnsucht. Vom Gewinnen und Verlieren, vom sich selbst Verlieren und Wiederfinden. Mal nachdenklich, mal rau und immer mit entspanntem Groove entwirft ER & Band Miniaturen urbaner Poesie, legt die ursprünglichen Gefühle frei in den Schichtungen einer sich stetig verdichtenden Welt.Ihr Songrepertoire reicht von emotional geladenen Balladen bis hin zu eingängigen Poparrangements, die mit der außergewöhnlichen Stimme des Sängers ER ihren Ausdruck finden. Mit hochmelodischen Gitarrenklängen, groovenden Beats und gefühlsvollen, antreibenden Tracks verzaubert ER & Band das PublikumEintritt: 14,-/16,-/18,-Reservierung: tickets@birkenried.de Tel.: 08221-24208 (AB)Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenInfos und Kontakt: www.birkenried.de