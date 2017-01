BGM - Burn out Prohylaxe

Betriebliches Gesundheitsmanagement wird in der Klinik Prof. Schedel groß geschrieben.



Die Zufriedenheit der Mitarbeiter steht für die Geschäftsleitung der Klinik Prof. Schedel an erster Stelle, deshalb soll ab 2017 neben bereits etablierten Angeboten wie diversen Arbeitszeitmodellen, Nutzung des klinikeigenen Schwimmbades, Möglichkeit zur individuellen Fitnessplanerstellung inkl. Geräteeinweisung durch ausgebildete Sporttherapeuten und anschließende Nutzung der Fitnessgeräte sowie kostenlose Teilnahme an einer wöchentlichen Walking-Gruppe, Taiji und Qi-Gong Kursen, auch eine psychologische Betreuung eingeführt werden.



Ziel ist es, die Mitarbeiterzufriedenheit sowie deren Engagement und Leistungsfähigkeit zu steigern und gleichzeitig Fehlzeiten und Fluktuation zu reduzieren.



Derzeit beschäftigt sich ein eigens für diesen Zweck zusammengestelltes Team unter der Leitung von Dipl. Psychologe Dr. Folkert Martin Lüthke, der ab Sommer 2017 auch eine eigene Praxis im derzeit entstehenden Gesundheitszentrum Kellberg eröffnen wird, mit der Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.



Im Mittelpunkt des Konzeptes stehen Themen wie Stressmanagement und Supervision, die in Form von Workshops und Vorträgen in den jeweiligen Teams behandelt werden, aber auch private Anliegen finden in vertraulichen Einzelgesprächen ein offenes Ohr.

Diese Pressemitteilung posten:

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers