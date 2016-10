Genial einfach, einfach genial: Die neue Dimension der Trockensalzinhalation

Hoher gesundheitlicher Nutzen, einfache Bedienung und Wartung sowie handliches Format: Der neue und pünktlich zum Marktstart beim renommierten Plus X Award ausgezeichnete SaltProX von KLAFS ist das erste Microsalt-Gerät speziell für private Kunden. Mit diesem sehr kompakten Gerät lässt sich jetzt also im Handumdrehen jede Sauna oder Infrarotkabine in einen Salz-inhalationsraum verwandeln und das von der patentierten und preisgekrönten Microsalt-Technologie bekannte Mikroklima mit Trockensalznebel genießen.



Mit der patentierten Microsalt-Technologie hat KLAFS, der Marktführer im Bereich Sauna, Pool und Spa, die positiven gesundheitlichen Wirkungen von Salz auf der Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse für eine breite Nutzung erschlossen. Die Auszeichnung mit dem European Health and Spa Award 2014 würdigt diese Innovationsleistung als „Best Spa Product Innovation Technique“.



Mit dem neuen SaltProX hat es KLAFS jetzt geschafft, diese einzigartige und patentierte Technologie für private Haushalte ganz einfach zugänglich und erschwinglich zu machen. Und begeistert damit einmal mehr die Experten: Die Jury des renommierten „Plus X Award“, der in Expertenkreisen als weltweit größter Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle gilt, hat die Weltneuheit von KLAFS gleich in vier Kategorien für ihren deutlichen Mehrwert ausgezeichnet: Innovation, High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität.



Klein, leicht, handlich und formschön – das gesunde Extra für die Sauna oder Infrarotkabine fügt sich mit seinem modernen und zeitlosen Design harmonisch in jede Wärmekabine ein. Die Montage des Geräts mit der mitgelieferten Wandhalterung geht kinderleicht und schnell, der SaltProX lässt sich außerdem jederzeit ganz leicht wieder abnehmen. Und er lässt sich auch freistehend auf der Liegefläche nutzen. Zwei wichtige Aspekte, denn der Microsalt SaltProX ist dank Akkubetrieb absolut flexibel einsetzbar, sodass er sogar im Handgepäck an jeden Ort mitreisen kann.



Ob Zuhause oder auf Reisen: Mit diesem tragbaren Gerät lässt sich jede Sauna oder Infrarotkabine in einen Salzinhalationsraum verwandeln, da KLAFS es für den Einsatz in Wärmekabinen konzipiert hat. Denn nur so lässt sich problemlos die Luftfeuchtigkeit auf weniger als 40 Prozent relative Feuchte bringen, damit so ein Mikroklima mit Trockensalznebel entsteht, mit einer sehr hohen Salz-Aerosol-Konzentration. Dieser Nebel verteilt sich gleichmäßig in der Kabine. Das Ergebnis: Maximaler Nutzen für die Gesundheit mit minimalem Aufwand.



Die leicht verständliche Funktionsweise des Microsalt SaltProX entspricht dem tausendfach bewährten Beispiel anderer KLAFS Produkte. Daher ist die Bedienung komfortabel, kinderleicht und sicher.



Einfach das Gerät in der auf 30 bis 50 °C vorgewärmten Wärmekabine platzieren, den Hauptschalter einschalten und den Salzbecher in das Gerät schieben. Nach dem Einschalten beginnt das Gerät mit der Salz-Aerosol-Produktion. Nach rund zehn Minuten ist eine optimale Trockensalzkonzentration in der Sauna oder Infrarotkabine erreicht und die Farbe der Beleuchtung wechselt von orange zu blau. Schon kann die wohltuende und gesundheitsfördernde Inhalation beginnen. Nach einer Stunde schaltet das Gerät automatisch ab. Bereits nach rund 1,5 Stunden Ladezeit liefert der Akku genügend Leistung für drei bis fünf Anwendungen.



Ein Aufenthalt am Meer tut einfach gut. Nicht nur der Seele, sondern vor allen Dingen auch den Atemwegen. Gerade für Menschen mit Atemwegs-beschwerden gibt es daher die Microsalt-Anwendung. Der SaltProX von KLAFS erzeugt mit seiner unsichtbaren Zerkleinerungstechnologie ein besonders feines Salzaerosol in höchster Qualität, das sich in der gesamten Kabine verteilt. Durch die Reibung zwischen den einzelnen Salzkristallen werden diese sehr fein zermahlen und zudem negativ aufgeladen (triboelektrischer Effekt). Die hierbei entstandene Ionisation der einzelnen Salzteilchen fördert die Verbreitung im Raum und nutzt außerdem der Reinigung der Luft, mit der die Atemwege und die Haut ständig in Berührung kommen.



Beim Einatmen verteilen sich diese feinen Salzpartikel – anders als bei herkömmlichen Salzanwendungen – über das gesamte Atemwegssystem, von der Nase in die Nebenhöhlen, den Rachenraum bis in die äußersten Lungenbereiche, und können hier schleimlösend wirken. Die Anwendung von Microsalt bezweckt eine gründliche Reinigung der Luftwege bis in die feinsten Lungenbläschen sowie die Säuberung und Revitalisierung der Haut.

Regelmäßige Inhalationen können zudem das Immunsystem unterstützen.



Microsalt empfiehlt sich besonders bei Heuschnupfen, Asthma, Bronchitis, Mukoviszidose oder chronischen Lungenerkrankungen. Auch Menschen, die häufig unter Erkältungsbeschwerden leiden oder mit Stirnhöhlen- und Nebenhöhlenentzündungen zu kämpfen haben, sowie für Menschen mit Hauterkrankungen, Schlafstörungen oder Depressionen ist Microsalt gedacht.



Speziell für den Microsalt SaltProX gibt es portionierte Salzsticks, welche die optimale Portion trockenes, hochwertiges Salz für eine Anwendung enthalten. Die in den Sticks enthaltene Menge ist auf die maximal empfohlene Anwendungsdauer von einer Stunde ausgelegt. Um das Gerät startklar zu machen, entnimmt man dem Gerät einfach den leeren Becher und füllt den Inhalt des Sticks zusammen mit der Zerkleinerungskugel aus Edelstahl ein Danach nur noch den Becher wieder in das Gerät einsetzen – fertig. Das geht fast wie von selbst, weil die Halterung den Salzbecher automatisch in die richtige Position führt.



Die Marke KLAFS ist bekannt für erstklassige und langlebige Produkte. So standen auch bei der Entwicklung des SaltProX die Themen Qualität und Wartungsfreundlichkeit ganz oben auf der Agenda. Mehr als die Hälfte der Bauteile hat KLAFS eigens für den SaltProX entwickelt, alle Bauteile sind bei Bedarf austauschbar und aus hochwertigen und langlebigen Materialien gefertigt. So besteht der Becher beispielsweise aus bruchsicherem und spülmaschinenfestem Spezialglas. Gewohnt großzügig zeigt sich KLAFS auch bei der Garantie von zwei Jahren.

Über die Klafs GmbH & Co. KG

Schon seit 1928 schafft KLAFS Orte der Entspannung für Körper und Geist. Und schafft es dabei immer wieder, den Markt mit wegweisenden Innovationen zu überraschen – so wie aktuell mit der Raumsparsauna KLAFS S1 (www.klafs-s1.de), die sich auf Knopfdruck innerhalb von 20 Sekunden von der Größe eines Wandschranks zur voll funktionsfähigen Sauna verwandelt.



Durch diese Innovationskraft avancierte die KLAFS GmbH & Co. KG vom einst kleinen Familienunternehmen zum weltweit agierenden Branchenführer. Heute arbeiten mehr als 750 Mitarbeiter daran, die steigenden Ansprüche der Kunden zu erfüllen – und zu übertreffen. Vom kleinen privaten Saunatraum bis hin zum luxuriösen Hotel-Spa. Und das auf der ganzen Welt, mit kompetenter Beratung durch sorgfältig geschulte Fachberater und einem Vor-Ort-Service durch erfahrene Serviceteams.



Um seinen Ruf als Trendsetter der Sauna, Pool- und Spa-Branche immer wieder zu untermauern, investiert das Unternehmen außerdem viel in die Themen Forschung und Entwicklung.

