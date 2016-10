Der Blaue Engel ist ein einfacher und glaubwürdiger Wegweiser zu umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen. Am 25. Oktober findet deshalb erstmals der AKTIONSTAG BLAUER ENGEL statt, um mehr Bewusstsein für nachhaltige und gesunde Investitionen zu schaffen. Und hier lohnt sich ein genauer Blick auch für alle, die sich aktuell mit dem Thema Saunakauf beschäftigen.



Der Blaue Engel, der 2018 seinen 40. Geburtstag feiert, ist eine echte Erfolgsgeschichte: Zurzeit gibt es rund 12.000 Produkte mit dem Blauen Engel von 1.500 Unternehmen in 120 verschiedenen Produktgruppen. Der erstmals ausgetragene AKTIONSTAG BLAUER ENGEL am 25. Oktober rückt das ebenso bekannte wie anerkannte Umweltzeichen aktuell ganz besonders in den Blickpunkt der Öffentlichkeit.



Es gibt also in vielen Bereichen eine breite Auswahl für Verbraucher, die besonderen Wert auf nachhaltige und gesunde Produkte legen. Wer allerdings eine Sauna mit dem Blauen Engel sucht, muss sich nicht lange mit dem Vergleich verschiedener Anbieter aufhalten.



Denn nur Saunen der Marke KLAFS, dem Marktführer im Bereich Sauna, Pool und Spa, dürfen aktuell das Umweltzeichen Blauer Engel tragen. Die Auswahl ist dennoch groß: Alle KLAFS Elementsaunen mit Innenausstattung aus unbehandeltem Hemlock- und Fichten-Holz, alle KLAFS Massivholz-Saunen mit Innenausstattung aus unbehandeltem Hemlock-Holz und auch alle KLAFS

Sauna S1-Varianten mit Innenausstattung aus unbehandeltem Hemlock- oder gewachstem Nussbaum-Holz erfüllen die strengen Kriterien für die Vergabe des renommierten Umweltzeichens.



„Wir tun alles dafür, dass unsere Kunden in Ihrer KLAFS Sauna ganz beruhigt tief einatmen und entspannen können. So sind unsere Saunen zum Beispiel besonders emissionsarm. Deshalb sind wir froh und stolz über diese Auszeichnung. Schließlich erhalten nur die aus Umweltsicht besten Waren und Dienstleistungen einer Produktgruppe den Blauen Engel”, hebt Stefan Schöllhammer, geschäftsführender Gesellschafter von KLAFS, die Bedeutung des Umweltzeichens als unabhängiger Kompass für umweltfreundliche Produkte hervor.



Sein innerer Kompass zeigt ohnehin deutlich in diese Richtung: „Als weltweit führendem Hersteller liegt uns das Thema Nachhaltigkeit natürlich besonders am Herzen. Deshalb setzen wir in der Herstellung schon seit vielen Jahren auf einen bewussten Umgang mit Energie und Ressourcen. Wir nehmen außerdem unsere Verantwortung ernst und legen schon seit Jahren besonderen Wert auf nachhaltige Ressourcennutzung sowie Sicherstellung und kontinuierliche Verbesserung nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Um dies zu gewährleisten, verwenden wir aus Überzeugung wo immer möglich zertifizierte Hölzer für unsere Saunen, die ökologischen, sozialen und

ökonomischen Standards entsprechen”.



Das Motto des AKTIONSTAG BLAUER ENGEL passt also perfekt zu diesem inneren Kompass: „Gut für mich. Gut für die Umwelt“. Denn wegen dieser klaren Haltung können Saunakäufer ganz beruhigt tief einatmen und entspannen – zumindest bei KLAFS.

