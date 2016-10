Tischtennis Platte aus stabilem Karton

Spielspaß und Nachhaltigkeit sind keine Widersprüche!

Wir entwickeln innovative Produkte aus Karton und Pappe.

Hergestellt zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen.

Karton ist umweltfreundlich, leicht und kostengünstig, frei von Schadstoffen, ist aus heimischer Produktion und verhält sich bei richtigem Einsatz sehr dauerhaft.

Durch einfache aber stabile Stecksysteme sind unsere Produkte leicht auf- und

wieder abzubauen, ganz ohne Kleber und Werkzeug.

All unsere Produkte werden in einem Karton mit Tragegriffen geliefert,

sodass Sie auch nach dem Gebrauch leicht wieder zu verstauen sind.



Tennino – Karton-Tischtennis für Home und Office.



Der Tennino, die Tischtennisplatte aus Karton, wird aus vorgefalzten Kartonteilen zusammengesteckt und ist bereits in wenigen Minuten spielbereit.



Die patentierte Konstruktion, des Papptischtennis, ermöglicht dauerhaftes Spielvergnügen für Jung und Alt. Auch bei heißen Matches entstehen kaum Spielgeräusche und die Nerven der Nachbarn bleiben verschont. Der Tennino kann jederzeit wieder zerlegt und platzsparend verstaut werden.



• Mini Tischtennis aus Pappe mit 4 Kartonschlägern und zwei Softbällen

• Verpackt im Kartonkoffer mit integriertem Tragegriff

• Jederzeit zerlegbar in Tischplatte, Netz und Aufsteller

• Im Netz integrierte Zähler für beide Spieler

• 2 Softbälle für geräuscharmes Spielvergnügen

• Leicht verständliche Aufbauanleitung

• Hergestellt aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen

• Frei von Schadstoffen, garantiert lebensmittelecht

• Keine Klebstoffe oder Werkzeuge zum Aufbau notwendig

• Tennino-Maße (L / B / H): 163 cm x 90 cm x 77 cm

• Koffer-Maße (L / B / H): 88 cm x 47,5 cm x 10 cm

Über die Kickpack GmbH

Die Kickpack GmbH würde im September 2012 von Ludwig Prüß, Moritz Tetzlaff und Marcus Anlauff gegründet. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von ökologischen und recycelbaren mobilen Freizeitprodukten.



