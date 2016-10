Kickertisch aus stabilem Karton

Der Kartoni - Karton Fußballtisch



Spielspaß und Nachhaltigkeit sind keine Widersprüche!

Wir entwickeln innovative Produkte aus Karton und Pappe.

Hergestellt zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen.

Karton ist umweltfreundlich, leicht und kostengünstig, frei von Schadstoffen, ist aus heimischer Produktion und verhält sich bei richtigem Einsatz sehr dauerhaft.

Durch einfache aber stabile Stecksysteme sind unsere Produkte leicht auf- und wieder abzubauen, ganz ohne Kleber und Werkzeug.

All unsere Produkte werden in einem Karton mit Tragegriffen geliefert, sodass Sie auch nach dem Gebrauch leicht wieder zu verstauen sind.



Der einzigartige Tischfußball aus stabilem Karton bringt jede Menge Spaß für zu Hause und unterwegs.



Kompakt und platzsparend werden die Teile in einem Kartonkoffer geliefert, welcher beim Kicker integriert wird. Durch die einfache Aufbauanleitung oder unser Aufbauvideo ist der Kartoni im Handumdrehen gefaltet und zusammengesteckt. Für den Aufbau wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt. Es wird nichts geklebt oder verschraubt. Alles was du benötigst sind deine Hände!



Für zusätzliche Stimmung sorgen integrierte Getränkehalter.



Der Kartoni 2.0 Tischfußball aus Pappe besteht zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen und ist nach Spielende einfach wieder abzubauen oder im Altpapier zu entsorgen. So viel Spaß steckt im Karton.



Produktbeschreibung:

Kartoni 2.0 im Originalmaß eines Turnierkicker (Leonhart).

• Kicker-Maße (L / B / H): 147,5 cm x 71 cm x 89 cm

• Koffer-Maße (L / B / H): 149 cm x 44 cm x 10 cm

Über die Kickpack GmbH

Die Kickpack GmbH würde im September 2012 von Ludwig Prüß, Moritz Tetzlaff und Marcus Anlauff gegründet. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von ökologischen und recycelbaren mobilen Freizeitprodukten.



