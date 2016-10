Ruck, zuck zum trendy Look - Fototapeten und Kreativität bringen Action in Kinder- und Jugendzimmer

Ob Kleinkind, I-Dötzchen oder Teenie – alle Kids haben ihren eigenen Kopf und entwickeln ganz persönliche Interessen. Und diesen verleihen sie nur zu gerne Ausdruck: So wachsen Jungs auf dem Bolzplatz zu den Weltmeistern von morgen heran, Mädels sitzen schmachtend vor den Postern ihrer Stars und Jugendliche kleiden sich betont lässig, um cool zu sein. Aber neben Hobbies und Kleidung mischen auch die eigenen vier Wände kräftig mit, wenn es gilt, den individuellen Stil zu unterstreichen. Wie? Ganz einfach mit stylischen Tapeten und ein wenig Kreativität.Das von Mama und Papa gestaltete Kinderzimmer war gestern. Heute muss es hip und trendy sein und am besten für reichlich Anerkennung bei den Kumpels sorgen. Haufenweise Inspiration dafür liefern die Fototapeten von Erfurt JuicyWalls. Denn im umfangreichen Bildarchiv warten nicht nur Motive so scharf wie die Realität auf jeden „Kindskopf“. Mit den Ideen der Tapeten-Profis lässt sich auch gleich richtig Leben in die Bude holen. Wäre es nicht genial, das Fußballtor gleich in voller Größe an die Wand zu bringen, um zu Hause mit dem besten Freund das Elfmeterschießen zu perfektionieren? Oder ein prunkvolles Turmzimmer mit Ausblick zu erschaffen, vor dem der Lieblingsstuhl zum Prinzessinnenthron wird? Richtig interaktiv wird es auch, wenn die täuschend reale Fotografie einer Felswand mit zusätzlich montierten Klettergriffen echtes Boulderfeeling entstehen lässt. Mehr Indoor-Fun geht kaum. Und die Möglichkeiten sind dank Erfurt JuicyWalls nahezu grenzenlos: Wer mag, kann sich sogar eigene Bilder, etwa von der Clique oder dem Lieblingspony, in Lebensgröße produzieren lassen. Die Wandprofis setzen jeden noch so persönlichen Wunsch maßgeschneidert um und sorgen dafür, dass alles super gut aussieht – individuelle Beratung via Mail, Telefon, Chat oder live im Showroom inklusive. Dass am Ende tatsächlich jeder Raum eine tolle oder sogar interaktive Wirkung erhält, liegt auch an den hochwertigen Vliestapeten von Erfurt & Sohn, die die Basis für die digital bedruckten Oberflächen bei JuicyWalls bilden. Denn sie versprechen nicht nur in Sachen Material und Bedruckbarkeit eine 1A-Qualität, sondern sind auch buchstäblich kinderleicht zu tapezieren. Jetzt reinklicken zu den actionreichen Zimmerideen unter www.juicywalls.com