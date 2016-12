Mitgefühl ist ihre Lieblingsgebärde

Yoga wird immer beliebter auch unter Gehörlosen und entsprechend wachsen die Yoga-Angebote von Betty Schätzchen in Berlin. Sie ist selbst Hörgeräteträgerin und kennt aus eigener Erfahrung die Kommunikations- und Verständigungsprobleme. In ihrer Yogapraxis bietet sie Kurse auch in Deutscher Gebärdensprache an.Im Interview erfahren die Leser, wie Anfänger am besten herausfinden können, welche Yogaform am besten zu ihnen passt. Allerdings einfach in einer Yogaschule in der Nähe, Probeunterricht zu nehmen, um zu schauen, welche Yogaform zu einem passt, ist nicht überall die Lösung. Da der Unterricht häufig nicht den Bedürfnissen und der Sprache von schwerhörigen und tauben Menschen gerecht wird.„Hauptsächlich unterrichte ich Ashtanga Yoga. Ich selbst praktiziere diesen Yoga-Stil viele Jahre. Ashtanga Yoga ist in meinen Augen eine der effektivsten Formen des Yoga, weil er in sich kompakt und höchst effektiv ist. Bewegungsabläufe, Atmung und Blickrichtung laufen synchron, wie in einem Tanz ineinander über“, so Schätzchen.Die kreative Geschäftsfrau bietet neben Yoga und Yoga-Massage sogar Yoga-Reisen speziell für Gehörlose an.Das Interview, das Judit Nothdurft geführt hat, ist auf dem Portal für Hörbehinderte zu lesen www.deafservice.de