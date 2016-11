Designvorstellung Audi A4 B9: JMS-Stylingkit, 20-Zoll-Cor.Speed-Felgen, KW-Gewindefahrwerk und Eisenmann-Sportauspuff

Eine zukunftsweisende Designstudie auf Basis des aktuellen Audi A4 B9 enthüllt JMS-Fahrzeugteile aus Walddorfhäslach.Für den Bug des sportiven Mittelklässlers hält der formschöne Stylingkit eine Racelook exclusive Line-Frontlippe mit dezent angedeuteten Lufteinlässen bereit, welche auf die Serienfront montiert wird (349,- Euro). Achtern wird das Serien-Unterteil des Stoßfängers durch einen JMS-Heckdiffusor (329,- Euro) ersetzt. Letzterer findet seine perfekte Ergänzung in einem derzeit in der Entwicklung befindlichen Endschalldämpfer zwei 90x70-Millimeter-Doppelendrohren aus dem Hause Eisenmann.Alle Stylingprodukte werden für Fahrzeuge mit und ohne S-Line-Ausstattung entwickelt und passen zudem sowohl auf die Audi A4 B9-Limousine als auch auf die Kombi-Variante Avant.Die auf 50/40 Millimeter justierte Tieferlegung des neuen A4 B9 realisiert JMS-Fahrzeugteile mittels eines in Druck- und Zugstufe justierbaren KW-Gewindefahrwerks der Variante 3 (ab 1.999,- Euro). Abgerundet wird das Stylingprogramm der Designstudie mit Cor.Speed Deville-Felgen im Finish silver brushed. Die 9x20 Zoll messenden Einteiler tragen 245er Bereifung.Erhältlich sind die neuen JMS-Stylingparts für den Audi A4 B9 ab Februar 2017.Schon vorher lohnt sich ein Besuch beim freundlichen JMS-Team auf der Essen Motor Show (25.11.-04.12.2016) in Halle 11 am Stand D110!Alle weiteren Fakten zum gesamten JMS Fahrzeugteile-Programm gibt es direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 26D-72141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 7127 96084-0Fax: +49 (0) 7127 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de