meet@h_da: Karrieremesse am 15. und 16. November an der Hochschule Darmstadt

Um für die Karrieremesse gut vorbereitet zu sein, bietet das Career Center Interessierten im Vorfeld ein umfangreiches Trainings-Programm an. Dieses umfasst Workshops zur Simulation von Vorstellungsgesprächen oder zur richtigen Interpretation von Stellenanzeigen. In weiteren Trainings geht es zum Beispiel um das Verfassen von Lebenslauf und Bewerbungs-Anschreiben sowie um individuelle Checks von Bewerbungsunterlagen.Weitere Informationen und Termine des Trainings-Programms finden sich unter: www.h-da.de/meet-warm-up . Darüber hinaus können sich Studierende sowie Absolventen und Absolventinnen über das Karriereportal des für die Messeorganisation zuständigen Kooperationspartners IQB Career Services GmbH um Gesprächstermine an den Unternehmensständen bewerben: http://www.iqb.de/karriere-portal „Mit der meet@h_da wollen wir unseren Studierenden und Absolventen auch dieses Jahr wieder eine wichtige Unterstützung bei der beruflichen Orientierung geben“, sagt Sebastian Everling, Leiter des Career Centers der Hochschule Darmstadt. „Sie können sich früh ein Bild über die unterschiedlichen beruflichen Richtungen und Branchen machen, um später besser entscheiden zu können, welcher Weg der persönlich richtige ist.“Die frühzeitige Kontaktaufnahme zwischen Arbeitgebern und Nachwuchs hält auch Susanne Glück, Geschäftsführerin der IQB Career Services GmbH, für wichtig: „Mit unseren Karrieremessen in vielen deutschen Städten bieten wir eine gute Plattform für Gespräche und berufliche Orientierung.“Die [email=meet@h_da]meet@h_da[/email] ist eine Veranstaltung der Hochschule Darmstadt. Organisations-und Durchführungspartner ist die IQB Career Services GmbH in Frankfurt am Main