Regionale Kultur für Herbst-Wintermonate

Ab sofort wird das neue kalendariUM für den Veranstaltungszeitraum Oktober 2016 bis März 2017 in der Uckermark verteilt. Das gemeinsam vom Investor Center Uckermark (ICU) und dem Dominikanerkloster Prenzlau herausgegebene kalendariUM ist mittlerweile in der 12. Ausgabe erschienen und präsentiert die gesamte Bandbreite kultureller Angebote in der Region. Ob Ausstellungen, Konzerte, Wanderungen, Kabarett, Feste oder Kindertheater - hier erfährt man, wo was los ist!In allen Tourist-Informationen, Ämtern und Kultureinrichtungen der Uckermark, in vielen Partnerhotels der Regionalmarke UCKERMARK liegt die Broschüre kostenlos aus. Wie gewohnt findet man im ersten Teil eine prall gefüllte Jahresübersicht, die chronologisch alle gemeldeten Veranstaltungen auflistet. Von den großen Kultureinrichtungen der Uckermark, wie den Uckermärkischen Bühnen Schwedt und dem Multikulturellen Centrum Templin bis hin zu Anbietern, die fast noch als Geheimtipp gelten, wie das Café Templinchen oder die Manufaktur für historische Liköre enthält die Jahresübersicht Veranstaltungen für jeden Geschmack.Veranstaltungsporträts sowie Porträts von Veranstaltern geben darüber hinaus weitere Informationen und ermöglichen einen Überblick über Angebote der Region. Der Leser lernt so unter anderem den Uckermärkischen Mythengarten kennen und erfährt, was man auf Gut Gollin alles erleben kann.Neu in diesem Jahr ist die App zum Heft. Ab sofort kann man sich im App Store oder bei Google play die kalendariUM-App kostenlos auf sein Smartphone oder Tablet herunterladen und verpasst keine Veranstaltung mehr!Das 186-Seiten starke kalendariUM erscheint in der Herbst-Winter-Ausgabe mit einer Auflage von 5.000 Exemplaren und wird kostenlos verteilt. Die Onlineausgabe ist ab Oktober als E-Book auf www.regionalmarke-uckermark.de veröffentlicht und auf vielen Internetseiten der uckermärkischen Akteure verlinkt.